Noklausies! Kulta grupai 'Olas' jauns hits par neiešanu uz darbu

"Es daru, ko es gribu, man nekādu priekšnieku nav," vēstīja grupas "Olas" lielais hits, ko pazīst teju ikviens Latvijas iedzīvotājs. Šogad Lieldienās "Olas" turpina tradīciju un priecē ar jaunu dziesmu – "Priekšnieku nav 2.0".

Žanis un Reiks brīdina, ka šī ir pilnīgi jauna dziesma, bet ar tādu pašu skatījumu uz dzīvi, kāds tas bijis dziesmā "Priekšnieku nav".

"Jaunā dziesma sākās ar vārdiem "es šodien neiešu uz darbu", kas varētu būt ļoti tuva tēma daudziem Latvijas iedzīvotājiem, kuri pēdējo gadu strādā no mājām pandēmijas dēļ," portālam "Delfi" teic mākslinieki Žanis un Reiks.

Dziesmas videoklipā viņi iedvesmojušies no "The Wolf of Wall Street" filmas koncepta. Iespējams, šis ir pirmais "Olu" klips, kurā nav attēlotas dārgas mašīnas un nauda. "Olas" kopš 2020. gada septembra ir atsākuši savas radošās gaitas Latvijas mūzikas industrijā un, šobrīd, ir vieni no aktīvākajiem mūziķiem. Kopš tā laika ir izdotas jau četras dziesmas, tostarp hits ar nosaukumu "Kariņ", kas jau iekarojis vairāku iedzīvotāju sirdis. Grupa "Olas" sola, ka drīzumā tiks publicēts "lielais tautas klips" dziesmai "Kariņ", kas būs veidots no iedzīvotāju iesūtītiem klipiem.

Atgādinām, ka duets "Olas" radies kā humora projekts 2014.gadā, apvienojoties kādreizējiem kursabiedriem Žanim Pavlovskim un reperim Arvim Reikam.