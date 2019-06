Noklausies! Ralfs Eilands piedāvā singlu 'Kurš no mums'

Jaunu singlu klausītāju novērtējumam šonedēļ sniedzis mūziķis Ralfs Eilands – klajā nākusi dziesma "Kurš no mums". Kompozīcijai arī tapis īpašs videoklips, kurā apkopoti dziedātāja bērnības arhīva kadri.

"Dziesma ir par to, ka mums nevajadzētu pazaudēt savus bērnības sapņus, bērnu sevī," singla aprakstā norādījis Ralfs.

Dziesma tapusi sadarbībā ar Dj Monsta un Mārci Vasiļevski. Vārdu rakstīšanā piedalījies arī Kaspars Breidaks. Kompozīcijā skan arī Jāzepa Mediņa Rīgas 1. mūzikas skolas zēnu kora dalībnieku balsis.

Savukārt gada izskaņā Ralfs cer izdot albumu.

"Stāsts būs garš, jo nevēlos neko būtisku palaist garām. Viss sākās kādā jaukā vakarā, mājas ballītē pie Ievas Florences. Vienā mirklī manī kaut kas būtiski mainījās. Es ieraudzīju Kasparu Breidaku, kuru zināju tikai paziņu līmenī, bet izdomāju, ka man vajag pieiet viņam klāt un piedāvāt "stundu nedēļā" (kad mēs nedēļā uz stundu tiekamies un viens otram kaut ko iemācām no savas profesionālās pieredzes). Kāpēc es tā izdarīju, man nav ne jausmas, bet rezultātā mēs kļuvām par ļoti labiem draugiem. Tālāk es to sāku darīt ik uz soļa — ja man iešāvās galvā kāda ideja, kurā būtu iesaistīti arī citi cilvēki, tad es uzreiz viņiem zvanīju, un, liels ir mans pārsteigums, neviens vēl manām trakajām idejām nav atteicis. Par daudzām vēl runāt es nevaru, bet viena no tām ir vēstule Kultūras Ministrijai un Ministru Kabinetam par AB Dambja koncertzāles projektu. Vienkārši izdomāju sazvanīt Zigmāru Liepiņu, Mārtiņu Braunu un citus nozares profesionāļus, ar kuriem man ir vienādas domas par šo tēmu, sarunāt tikšanos, lai mēs izdomātu, ko mēs varam šinī jautājumā darīt. Rezultātā vienojāmies par atklātas vēstules rakstīšanu.

Pēdējā gada laikā esmu pieredzējis daudz nāves, šķiršanās un beigas, un sākumā es nesapratu, kur tas mani ved. Kāpēc tas ar mani notiek? Bet tad es brīdi padomāju, ka nāve jeb beigas ir kaut kā sākums. Kad tu iemīlies, tad tevī kaut kas nomirst, pēcāk piedzimst kaut kas jauns. Tāpat ir tad, kad tu šķiries. Un vispār, ja mēs dzīvojam Mazā prinča pasaulē, tad, lai arī tai grāmatai reiz pienāk beigas, tad ar frāzi "Tu esi atbildīgs par tiem, kurus pieradini", tu dzīvo visu mūžu. Ir svarīgi saprast, kas no katras dzīves situācijas mums ir šī frāze — joprojām paliekoša lieta, pat ja kaut kas skaists ir beidzies.

Šogad es nospēlēju savu pēdējo "Cabaret" izrādi un man ir vairākas "frāzes", kuras ir palikušas no šī skaistā laika uz mūžiem, bet viena no tām ir DJ Monsta — cilvēks, ar kuru man ļoti "Cabaret" laikā patika sadarboties, bet par viņu nedaudz vēlāk. Kas notika ar mani tanī vakarā, kad iepazinos ar Kasparu? Manuprāt, manī kaut kas nomira un piedzima kas jauns. Par to man ir ļoti liels prieks, jo tas jaunais man pagaidām vēl patīk. Pirms tam man daudzi prasīja, kad es izdošu beidzot savu albumu. Daudzi mani bakstīja, mudināja, bet tagad es saprotu, ka labi, ka neizdevu, jo man tad vēl nebija, ko teikt. Visas šīs pieredzes mani ir tā nogatavojušas, ka es tiešām saprotu, ko es jums gribu nodot, jo ar pliku dziedāšanu man ir par maz, man visam vajag ideju," savus klausītājus uzrunā Ralfs.