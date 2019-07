Noklausies! Uzlecošā zvaigzne Patrisha piedāvā jaunu dziesmu

Ar jaunu singlu un videoklipu fanus šovasar iepriecinājusi jaunā, populārā dziedātāja Patrisha. Plašākas sabiedrības novērtējumam sniegta kompozīcija "Visu un vēl vairāk", kas ir jau otrais singls sadarbībā ar mūzikas izdevniecību "Universal Music".

"Visu un vēl vairāk" ir stāsts par pirmo mīlestību, reibinošām dejām un satikšanos, kas paliks atmiņā vienmēr, vēstīts medijiem izplatītajā informācijā.

Dziesma tapusi, sadarbojoties somu, zviedru un latviešu māksliniekiem. Mūzikas autori ir Nelli Milan, Kristine Bogan and Kim W, vārdu autori ir Patrīcija Ksenija Cuprijanoviča, Rūdolfs Budze, Mikus Fišfelds, Māra Upmane-Holšteine, bet dziesmu producējis Kim W.

"Singls "Visu un vēl vairāk" ir dziesma, kas, cerams, kļūs par skaņu celiņu daudziem skaistiem vasaras piedzīvojumiem. Pirmā mīlestība ir tā, kas nereti ir negaidītākā un emocijām bagātākā, par šīm spilgtajām romantiskajām sajūtām arī tapis šis darbs," par jauno dziesmu stāsta pati Patrisha.

Šī vasara Patrishai solās būt piesātināta – šomēnes viņa debitēs Laimas Vaikules rīkotajā festivālā Jūrmalā, bet augusta sākumā arī kāps uz "Summer Sound" festivāla skatuves Liepājā.

Patrisha dzied jau no mazotnes, viņa ir piedalījusies vairāk nekā 60 vokālistu konkursos, gūstot godalgas gan Latvijā, gan ārvalstīs. Jau no 15 gadu vecuma uzstājusies ar savu pavadošo sastāvu, Patrisha šī gada februārī izdeva pirmo singlu "Es varu būt tā" sadarbībā ar "Universal Music", kas radiostacijās ātri vien kļuva par vienu no spēlētākajām latviešu mūzikas dziesmām, bet "YouTube" vietnē noskatīta jau vairāk nekā 700 000 reizes.