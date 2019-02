'Eirovīzijas' kaislības: Ungārijas nacionālajā atlasē uzvirmo plaģiātisma skandāls

Starptautiskā dziesmu konkursa "Eirovīzija" dalībvalstis turpina cītīgi izraudzīties savus pārstāvjus muzikālajā sacīkstē, un finiša taisnē iegājusi arī Ungārijas nacionālā atlase "A Dal 2019". Tiesa, fināla priekšvakarā viens no dalībniekiem apsūdzēts plaģiātismā un diskvalificēts no konkursa.

Atlase notiek trīs kārtās, kurām seko divi pusfināli un lielais fināls, kas gaidāms šajā nedēļas izskaņā, vēsta portāls "Eurovision".

Viens no pirmā pusfināla dalībniekiem, mūziķis Andraš Petruška, kurš pazīstams ar skatuves vārdu Petruska un ieguva ceļazīmi uz lielo fināla, nu diskvalificēts. Viņa "eirodziesmā" "Help Me Out of Here" saklausīts plaģiāts.

Ungārijas raidsabiedrība MTVA nolēmusi diskvalificēt dziesmu, jo tajā saklausīta aizdomīga līdzība ar amerikāņu grupas "Vampire Weekend" 2010. gadā izdoto kopozīciju "White Sky". Pavirši klausoties, abi skaņdarbi izklausās teju identiski.

Pieaicinātie eksperti skaidrojuši, ka daudzās popdziesmās iespējams saklausīt līdzības, tomēr "Help Me Out of Here" un "White Sky" to esot tik daudz, ka kompozīcijas ir gandrīz vienādas.

Tiesa, kamēr Petruškam bēdas, citam prieki. Tā kā viņš diskvalificēts, brīvā vieta finālā piešķirta citam censonim, kuram pirms tam nebija izdevies kvalificēties izšķirošajai cīņai.

Jau vēstīts, ka "Eirovīzijas" konkursa pusfināli Telavivā tiks aizvadīti 14. un 16. maijā, bet lielais fināls gaidāms 18. maija vakarā. Šogad "Eirovīzijā" piedalīsies 42 valstis. Ungārija uz skatuves kāps pirmajā pusfinālā.

Latvijas pārstāvis – duets "Carousel" – startēs otrajā pusfinālā, kurā uzstāsies arī Šveice, Albānija, Zviedrija, Azerbaidžāna, Īrija, Austrija, Moldova, Maķedonija, Norvēģija, Krievija, Nīderlande, Rumānija, Horvātija, Dānija, Armēnija, Lietuva un Malta