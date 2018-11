Koncerta apskats: Otrais randiņš ar MØ intīmā gaisotnē

Atminos 2014. gada "Positivus" festivālu, kurā, pildot "Delfi" teksta tiešraides funkciju, dienas gaitā apstaigāju teritoriju. Manu uzmanību piesaistīja kāda meitene, kura pie skatuves vārtījās dubļos. Nav tā, ka lielos mūzikas festivālos tādi skati būtu retums, taču šī reize bija nedaudz citāda – viņa kaut kur bija dabūjusi mikrofonu.

Tā, protams, bija Dānijas popmūziķe MØ, kura jau 2014. gadā atradās uz lielās skatuves. Iepriekš par viņu neko daudz nebiju dzirdējis. Tik vien, cik, gatavojoties festivālam, izlasījis skrejlapu, kurā viņa ir raksturota tieši tā, kā tiek raksturots jebkurš mākslinieks, kura reklamēšanas nolūkos ir piesaistīts mēreni garlaikots un ne pārāk oriģināls kopīraiteris: "eksplozīva uzstāšanās, blablabla, eksperimentāls kaut-kas-kaut-kas, enerģisks tas un šitais...neatstās vienaldzīgu..."

Koncertu un festivālu rīkošanā esmu piedalījies padsmit gadus, taču 2014. gada 20. jūlija četros dienā beidzot piedzīvoju, kā šis banālais apraksts nepieviļ. Iespējams, sākotnēji pie skatuves es uzturējos tīri ziņkārības mākts (viņa tomēr vārtījās dubļos), taču nedaudz vēlāk konstatēju, ka man tiešām patīk viss, kas saistās ar MØ – viņas jocīgi plastiskās kustības, dzīvajā izpildīts popmūzikas hibrīda pavadījums un grūvīgās melodijas. Zināmā mērā varētu pat teikt, ka jutos tā, it kā mēs ar MØ būtu tuvi draugi, jo dalījām vienus un tos pašus dubļus.

Starp vārtīšanos Salacgrīvā līdz mūsu atkalredzēšanās priekam "Palladium" ir pagājuši četri gadi. Viņai tas nozīmē miljarda klausījumu singlu "Lean On" kopā ar DJ Snake, jaunu albumu, kā arī sadarbības ar Džastinu Bīberu, Charlie XCX, Major Lazor, Diplo un daudziem citiem, kā arī nospēlētus neskaitāmus koncertus un festivālus. Savukārt es... Nu, es šajā laikā esmu nopircis vismaz divus jaunus džemperus.

Uz "Palladium" devos ar ļoti lielām gaidām – pirmkārt, atminoties enerģisko priekšnesumu pirms četriem gadiem, otrkārt, paturot galvā viņas komerciālos sasniegumus. Vai viņa būs tāda pati kā agrāk? Varbūt vēl labāka? Vai mūzikas industrija viņu būs salauzusi gluži kā filmā "A Star is Born" tika salauzta Lady Gaga atveidotā mūziķe?

Pirmās trīs dziesmas izskan no viņas jaunākā albuma "Forever Neverland", kas liek sajusties nedaudz piesardzīgi. Šis albums, ja salīdzina ar 2014. gada veikumu "No Mythologies to Follow", ir daudz sterilāks un manā izpratnē piesardzīgāks, līdz ar to – garlaicīgāks. Tas, kas iepriecina, ir apziņa, ka arī šīs dziesmas viņa izpilda ar sev raksturīgo degsmi, ko atminos no "Positivus".

Šajā ziņā mēs ar Kārenu Mariju Agārdu Orstedu Andersenu (viņas pilnais vārds) esam uz vienas lapas – pirms sava pirmā lielā singla "Pilgrim" viņa pakavējas atmiņās, skatītājiem pastāstot par skaistajām atmiņām no Latvijas un to, cik dubļaini bija viņas zābaki pēc festivāla.

Neilgi pēc tam jau mūziķe ir nolēkusi no skatuves un cauri pūlim spraucas uz nelielo oktagonu, kas novietots pie skaņotāja pults zāles aizmugurē. Pa ceļam visi viņas fani nekautrējās pataustīt dziedātāju un pabakstīt viņas vēderu, acīmredzot pārliecinoties, ka viņa nav hologramma.

Kā reiz vietu pie skaņotāja pults biju izvēlējies arī es un jāsaka kā ir – ja es mūziķei atrastos vēl tuvāk, man nāktos mājās šo to paskaidrot. Par esošo situāciju, protams, nesūdzos, jo mana iepriekš idejiski aprakstītā kopības sajūta ar MØ nu bija nonākusi līdz realitātei. Saskandināju glāzi un noklausījos dziesmas "Red Wine" un "Trying to Be Good" pirms viņa atkal spraucās prom uz skatuvi.

Muzikāli liels pienesums ir pavadošais sastāvs, kurā ietilpa bundzinieks, ģitārists/basģitārists un bungmašīnas pārvaldītājs, kurš rūpējās par elektroniskās mūzikas spēlēšanu dzīvajā. Salīdzināšanai: iesildītāja Alma, kuras singli arī ir guvuši ļoti plašu atpazīstamību un teju 100 miljonus klausījumu Spotify, bija ieradusies uz koncertu ar identisku tehnisko bagāžu grupai "Transleiteris" – divi mikrofoni un dators. No šāda līmeņa māksliniekiem es gaidu vairāk.

Vairāk es biju gaidījis arī apmeklētājus. Grūti saprast, vai tas bija reklāmas trūkums, vai pārbagātība ar koncertiem pēdējā laikā, taču MØ koncerts nav tas, kurā es sagaidītu ļoti komfortabli izstaigājamu "Palladium" pirmo stāvu.

No zināmākajiem singliem vakara gaitā izskanēja "Lean On", "Final Song", "Kamikaze", "Pilgrim", kā arī "Sun In Our Eyes" no jaunā albuma. Ja pirms koncerta man teiktu, ka nedzirdēšu tādas dziesmas kā "Don't Wanna Dance" vai "Walk This Way", es justos ļoti vīlies jau avansā, taču kaut kā viņas "eksplozīva uzstāšanās, blablabla, eksperimentāls kaut-kas-kaut-kas, enerģisks tas un šitais..." kompensēja veco singlu trūkumu un padarīja šo par lielisku paraugu popmūzikas koncertam.

MØ izpilda dziesmu “Lean On” 2015. gada Nobela Miera prēmijas koncertā: