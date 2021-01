Lietuvieši atkal kļūst par 'Eirovīzijas' favorītiem

Par Lietuvas nacionālās "Eirovīzijas" atlases favorītiem pārliecinoši kļuvusi grupa "The Roop", kuri otrās kārtas noslēgumā demonstrēja savu priekšnesumu dziesmai "Discoteque".

Ar dziesmu "Discoteque" puišiem ir pārliecinošas iespējas doties uz lielo finālu Roterdamā šā gada maijā.

Grupa "The Roop" uzvarēja pērnā gada Lietuvas izlasē ar dziesmu "On Fire", iegūstot ceļazīmi uz Roterdamu, taču, kā zināms, dziesmu konkurss tika pārcelts uz 2021. gadu. Pērn viņiem tika prognozēta ļoti augsta vieta arī "Eirovīzijas" finālā, iespējams, pat uzvara.

Atšķirībā no Latvijas un citām dalībvalstīm, Lietuva pagājušā gada uzvarētājam nedeva automātisku uzvaru šā gada atlasē, taču piešķīra garantētu vietu atlases finālā, kas risināsies 6. februārī. Jāpiebilst, ka šogad Lietuvas nacionālajā atlasē no dalības atteikušies daudzi spēcīgākie valsts mūziķi, tā izrādot atbalstu un palielinot "The Roop" izredzes uzvarēt arī šogad. Viņu izredzes lielajā konkursā augstu vērtē arī bukmeikeri, izvirzot Lietuvu pirmajā vietā "Eirovīzijas" prognozēs. Pagaidām gan tikai dažām valstīm ir zināma viņu šīgada konkursa dziesma.

Skaņdarba videklips sasniedzis arī unikālu rekordu, iegūstot miljonu skatījumu vietnē "Youtube" nieka divu dienu laikā. Dziesmas "Discoteque" skatuves priekšnesums ir ne mazāk atraktīvs kā viņu pērnā gada veikums un, kā atzīst grupa, kādai kustībai viņi smēlušies iedvesmu no izcilā lietuviešu basketbolista Arvīda Saboņa.