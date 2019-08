Pasauli sajūsmina Baraka Obamas šīs vasaras dziesmu izlase

Bijušais ASV prezidents Baraks Obama laiku pa laikam sociālajos tīklos padalās ar savu iecienītāko dziesmu izlasēm, un nesen viņš publiskojis sarakstu ar kompozīcijām, kas tiek skandētas šovasar.

Obama ar sarakstu, kurā apkopotas 44 dziesmas, padalījies tviterī, un izlase izpelnījusies plašu sabiedrības un mediju ievērību.

"Vasarai izskanot, šeit ir ieskats tajā, ko mēs ar Mišelu esam klausījušies – citas jaunas, citas vecas, cita ātras, citas lēnas. Ceru, ka izbaudīsiet," savus sekotājus uzrunājis Obama.

Sarakstā atrodami gan šobrīd aktuāli mūziķi, kuru hiti radio stacijās visā pasaulē tiek drillēti uz riņķi, gan arī klasiskas vērtības no, piemēram, Frenka Sinatras daiļarades.

Obamas gaumi viņa sekotāji novērtējuši visai atzinīgi, un simtiem tūkstoši ļaužu tvītam veltījuši arī sarkano sirsniņu.

With summer winding down, here’s a sampling of what Michelle and I have been listening to — some new, some old, some fast, some slow. Hope you enjoy. pic.twitter.com/BS5ri1lvxz