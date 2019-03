Ceļā uz 100 000 klientiem – 'Drifta Halle' svin divu gadu jubileju

Šopavasar otrā dzimšanas diena pienākusi Wolftrike Drifta Hallei – izklaides kompleksam Pārdaugavā, kas ieņem arvien prominentāku pozīciju Rīgas izklaides vietu vidū. Tiesa gan, ja pati Drifta Halle šogad svin otro jubileju, projekta vēsture sniedzas vēl divus gadus senākā pagātnē, jo ideja par drifta triciklu trases veidošanu tās īpašniekiem pirmoreiz radās 2015. gada sākumā. Tā kā tobrīd nekur pasaulē nebija iespējams nopirkt drifta triciklus īres vajadzībām, pirmais solis uz trases izveidošanu bija savu triciklu radīšana. Izmantojot sev pieejamās inženiertehniskās zināšanas un resursus, 2015. gada pavasarī tapa pirmais pašu radītais elektriskā drifta tricikla prototips, kas tika nosaukts par Wolftrike – šo zīmola nosaukumu uzņēmums joprojām izmanto sevis ražotajiem tricikliem un tāds pat vārds ticis dots arī Drifta Hallei, kur tos var izmēģināt trasē.

Pēc gandrīz divus gadus ilgas testēšanas un investīciju piesaistes, 2017. gada janvārī tika atrastas īstās telpas trases izveidošanai – daļa no agrākā industriālā kompleksa Mūkusalas ielā, kur Drifta Halle atrodas joprojām. Pāris mēnešu laikā tika pabeigta ēkas renovēšana un pielāgošana trases vajadzībām, tikmēr uzņēmuma ražotnē Liepājā tika saražoti pirmie pieci Wolftrike elektriskie drifta tricikli, kas ļāva 2017. gada pavasarī pirmoreiz vērt Drifta Halles durvis apmeklētājiem.

Unikāls izklaides koncepts pasaules mērogā

Kā iepriekš minēts, idejas rašanās brīdī nekur pasaulē nebija iespējams iegādāties īpaši īres vajadzībām pielāgotus drifta triciklus, un vienīgā iespēja tos izmēģināt bija iegādājoties to privātai lietošanai vai uzbūvējot pašam. Līdz ar to, brīdī, kad Drifta Halle pirms diviem gadiem vēra savas durvis, tā bija pirmā komerciālā drifta triciklu trase pasaulē. Kopš tā brīža dažas drifta triciklu trases gan ir atvērušās citviet pasaulē un Drifta Halles īpašnieki ir sākuši arī pārdot savu konceptu kā franšīzes iespēju ārvalstu uzņēmējiem, bet to pilnīgi noteikti var uzskatīt par unikālu, Latvijā radītu izklaides veidu, kas kārtējo reizi apliecina, ka arī pašu mājās netrūkst inovatīvu uzņēmumu.

Turklāt, ņemot vērā to, cik populāras gan Latvijā, gan pasaulē šobrīd ir drifta automašīnu sacensības, Drifta Halles īpašnieki uzskata, ka šai idejai ir ļoti liels potenciāls, jo daudzi grib vienkāršākā līmenī izmēģināt sajūtas, ko gūst drifta sacensību dalībnieki sacīkšu trasē. Drifta Hallē tas ir arī visai viegli izdarāms, jo braukšanai ar drifta tricikliem nav nepieciešamas nekādas priekšzināšanas – pietiek ar īsu instruktāžu no trases darbiniekiem, lai sēstos uz tricikla un dotos trasē! Tas dod iespēju driftu izmēģināt arī bērniem un pusaudžiem, un iespējams, ka kādam no jaunajiem censoņiem tas būs pirmais solis ceļā uz drifta sacīkstēm vai kādu citu motoru sporta veidu. Galu galā daudzus varētu iedvesmot pasaules jaunākais drifteris – 13 gadus vecais rīdzinieks Nikolass Bertāns, kura sacīkšu automašīnu rotā tieši Wolftrike logo.

To, ka šim izklaides veidam ir potenciāls, pierāda arī Drifta Halles līdz šim sasniegtais – lai gan, tāpat kā gandrīz jebkurā cits biznesā, arī Drifta Halles īpašnieki iesākumā piedzīvoja dažādas grūtības, šai izklaides vietai ātri izdevās iegūt lielu piekrišanu, un divu pastāvēšanas gadu laikā tā ir kļuvusi par populāru izklaides galamērķi gan rīdzinieku, gan pilsētas viesu vidū. Līdzās braucieniem drifta triciklu trasē, Drifta Halle piedāvā arī telpas dažādiem pasākumiem – vecpuišu un vecmeitu ballītēm, visdažādākajiem korporatīvajiem pasākumiem, dzimšanas dienām un dažādām citām ballītēm. Īpaši interesanta šī vieta varētu būt vecākiem, kas meklē, kur svinēt savas atvases dzimšanas dienu, jo bērnu ballītēm Drifta Hallē automātiski tiek piemērota 10 % atlaide. Tāpat vasaras sezonā šeit ir tikuši rīkoti dažādi koncerti, ballītes un ar motoru sportu saistīti pasākumi. Tas viss ir ļāvis šo divu gadu laikā apkalpot vairāk nekā 50 000 klientu un Drifta Halles īpašnieki ar nepacietību gaida brīdi, kad tiks sasniegta 100 000 klientu atzīme.

Panākumu atslēga – nepārtraukta attīstība

Protams, lai noturētu savus panākumus un sasniegtu jaunus mērķus ir nepieciešams nepārtraukti papildināt un attīstīt jau esošo, un to ir sapratuši arī Drifta Halles vadītāji. Tieši tāpēc, līdzās drifta triciklu trasei, hallē ir pieejama arī plaša atpūtas telpa, kur iespējams spēlēt galda tenisu, novusu, dažādas galda spēles un videospēles, kā arī bez maksas iemalkot siltus vai atspirdzinošus dzērienus, lai halles apmeklētājiem būtu vēlme šeit uzkavēties ilgāk. Tikmēr vasaras sezonā šeit ir iespējams izmantot arī plašu terasi ar grila vietām, kā arī mākslīgo pludmali, kas dod iespēju pavadīt dienu laiski relaksējoties. Turklāt apmeklētājiem ir jāmaksā tikai par trasē pavadītajiem braucieniem un visas minētās izklaides iespējas pieejamas bez papildu maksas. Pieminētā atpūtas zona šī gada sākumā ir arī tikusi paplašināta, kas nu dod iespēju vienlaikus apkalpot līdz pat 100 klientiem. Kā atzīst Drifta Halles īpašnieki, tas viss iekārtots ar mērķi kļūt par universālu izklaides kompleksu, kurā sev tuvu atpūtas veidu spēs atrast jebkurš apmeklētājs.

Tāpat nepārtraukti attīstīts tiek arī halles galvenais izklaides veids – drifta tricikli, lai apmeklētājiem braucieni ar tiem kļūtu vēl aizraujošāki. Tieši laikā uz Drifta Halles divu gadu jubileju ir pabeigti jaunie Wolftrike elektrisko drifta triciklu modeļi, kuri aprīkoti ar 3 kW dzinējiem iepriekšējo 1 kW dzinēju vietā. Protams, ka lielāka jauda sniedz arī lielāku ātrumu, līdz ar to, brauciens ar jaunajiem drifta tricikliem daudziem, iespējams, liksies pavisam citādāks nekā iepriekš. Līdzās jaunu drifta triciklu radīšanai, Drifta Halles īpašnieki ir arī uzsākuši sadarbību ar pašmāju informācijas tehnoloģiju speciālistiem, lai radītu inovatīvu tehnoloģisko risinājumu, kas padarīs braucienus trasē vēl interesantākus. Tiesa gan, šis projekts vēl ir izstrādes stadijā, un klientiem tas varētu tikt prezentēts šī gada laikā.

Sviniet kopā ar Drifta Halli!

Drifta Halle savus svētkus vēlas svinēt kopā ar apmeklētājiem, tāpēc no 4. līdz 8. martam halles otrā dzimšanas diena tiks atzīmēta ar īpašiem pasākumiem, uz kuriem ir aicināts ikviens interesents. Katru vakaru, no 18:00 – 21:00, apmeklētājiem būs iespēja doties trasē un driftot kopā ar profesionālo drifteri Nikolasu Bertānu (NikNak), kurš arī pastāstīs vairāk par driftu un tā noteikumiem, kā arī pamācīs, kā vadīt drifta triciklu. Tāpat visas dienas garumā būs iespējams arī testēt trasē jaunos, jaudīgākos drifta triciklu modeļus, kā arī, pērkot divus braucienus trasē, trešais būs par brīvu! Vairāk par divu gadu jubilejas programmu iespējams uzzināt Drifta Halles mājaslapā!