Dāvā VIŅAI to, ko viņa nebūs gaidījusi

Ziedu kalni veikalos liecina – tuvojas 8. marts. Diena, kad iepriecināt, pārsteigt un palutināt ikvienu dāmu. Bet ko darīt, ja ziedu pušķis vai konfekšu kārba vairs nerada tās īpašās emocijas un sirds priekā nepukst straujāk?

"Dāvanu Serviss" piedzīvojumu eksperti ir sagatavojuši 10 idejas, kā oriģināli pārsteigt sievieti 8. martā! Tici mums – to viņa nebūs gaidījusi!

1. Izdari to vienu lietu, par kuru vienmēr runājat!

Kādreiz aiziesim uz to restorānu, aizbrauksim uz to parku vai pamēģināsim to lietu. Vai ir kas tāds par ko sen esat runājuši, bet nekad neesat izdarījuši?

Uzdāvini to viņai 8. martā!

Tas būs labs pārsteigums, turklāt apliecinās, ka tev patiešām rūp viņas vēlmes.

2. Slepenas zīmītes nav pagājušais gadsimts!

Mīļa ziņa "Whatsapp", protams, ir jauki, bet iedomājies viņas smaidu, atrodot līmlapiņu "Tu esi skaista" uz spoguļa rīta agrumā?

Tik vienkārši, tomēr tik īpaši. Paslēp zīmīti viņas mēteļa kabatā kopā ar iecienītāko konfekti vai atstāj ziņu uz spilvena ar uzrakstu "Esi gatava 19.00". Parādi, ka tā nenotiek tikai romantiskās filmās.

3. Zīmītes nenostrādāja? Nosūti vēstuli!

Kad pēdējo reizi rakstīji vēstuli? Uzraksti mīlestības vēstuli un pastāsti, cik daudz viņa tev nozīmē! Turklāt – nosūti to pa pastu, lai viņa to saņem pavisam negaidīti! Par šo romantisko pārsteigumu viņa draudzenēm stāstīs vēl ilgi un tikai iedomājies – varbūt pēc gadiem to atradīs mazbērni.

4. Vanna un pelnīta atpūta

Varbūt iešana vannā bērnībā daudziem no mums nebija mīļākā nodarbe, tomēr kurš pieaugušais gan atteiktos no putojošas vannas, sveču gaismas un netraucētas atpūtas? Pārsteidz viņu 8. martā un sagatavo viņai SPA cienīgu atpūtu mājās.

Nav vannas? Arī atpūta kādā no ūdens relaksācijas centriem būs laba ideja.

5. Kopīgas atmiņas, kuras vērts saglabāt

Cik daudz kopā piedzīvots un cik daudz vēl jāpiedzīvo! Izgatavo bildes no kopīgajiem piedzīvojumiem un iesāc veidot jūsu kopīgo foto albumu!

Atstāj vietu jauniem piedzīvojumiem, kur apsoli mīļoto aizvest!

6. Īpaša maltīte jums diviem

Pagatavo viņai maltīti! Pat ja neesi virtuozs virtuvē, iepriecini viņu ar savu centību. Saklāj galdu un iededzini sveces – tā, lai viņai ir sajūta, ka šie ir viņas īpašie svētki!

Doma par rosīšanos virtuvē Tevi nesajūsmina? Izmēģini konditorejas meistarklasi pārim!

7. Pirmais randiņš vēlreiz

Vai atceries, kur iepazināties? Vai atceries, kur pirmo reizi vakariņojāt?

Aizved viņu uz kādu no pirmā randiņa vietām – tas viņai liks sajusties īpaši un būs neatkārtojams pārsteigums!

8. Izplāno brīvdienas kopā

Izbrīvē nedēļas nogali tikai jums diviem! Smelies iedvesmu jaukām brīvdienām šeit!

Bet ja finansiālā situācija neļauj doties uz kādu no ieteiktajiem gala mērķiem – sarīko jaukas brīvdienas mājās! Kopīgas brokastis, garas pastaigas, popkorns un filma.

Labākā dāvana vienmēr būs kopā pavadītais laiks!

9. Ieplāno brīvdienas, bet nesaki galamērķi

Ja viņai patīk pārsteigumi, uzaicini viņu brīvdienās, bet nesaki, kur dosieties.

Iepriecini ar atpūtu ārpus Latvijas robežām – kopīgas brīvdienas un kvalitatīvi pavadīts laiks garantēts.

10. Iepriecini ar patiesiem smiekliem

Smiekli un gardas vakariņas ir laba kombinācija dāvanai Sieviešu dienā! Pārsteidz viņu ar piedzīvojuma vakariņām – "Shitty Dinner". Šādu dāvanu viņa tiešām nebūs gaidījusi!