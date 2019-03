Drifta Halle – Rīgas jaunais izklaides un atpūtas galamērķis

Nesen savu divu gadu jubileju atzīmēja Drifta Halle - izklaides vieta Pārdaugavā, kas šo divu gadu garumā asas izjūtas mīlošiem Rīgas iedzīvotājiem un viesiem piedāvājusi iespēju izmēģināt driftošanu ar tepat Latvijā ražotiem drifta tricikliem. Par spīti tam, ka šis izklaides veids ir kas pilnīgi jauns un iepriekš neredzēts (atvēršanas brīdī Drifta Halle bija pirmā īres drifta triciklu trase pasaulē), pa šo laiku tas ir iemantojis visai lielu popularitāti aktīvās atpūtas cienītāju vidū. Tā rezultātā drifta triciklus ir paspējuši izmēģināt jau vairāk nekā 50 000 apmeklētāju, taču Drifta Halles īpašnieki ir apņēmušies neapstāties pie sasniegtā, lai padarītu to par Rīgas centrālo izklaides un atpūtas galamērķi. Tāpēc Drifta Halle tiek nepārtraukti papildināta ar jaunām izklaides iespējām, lai kaut ko sev interesantu tajā spētu atrast ne tikai drifta cienītāji, kas vēlas ķert adrenalīnu trasē, bet arī tie, kas dod priekšroku citiem atpūtas veidiem.

No drifta tricikliem līdz koncertiem

Kad Drifta Halles īpašnieki pirms diviem gadiem uzsāka savas drifta triciklu trases veidošanu, uzreiz bija skaidrs, ka nepieciešams iekārtot arī atpūtas telpu, kurā apmeklētāji var pavadīt laiku pirms braucieniem vai starp tiem. Lai uzturēšanās tajā būtu vēl patīkamāka, atpūtas telpa tika papildināta arī ar Xbox konsoli un dažādām galda spēlēm, kam vēlāk sekoja arī novusa galds, kā arī bezmaksas tēja, kafija un atspirdzinoši dzērieni. Drīz vien kļuva skaidrs, ka apmeklētājiem šīs papildu ērtības ļoti iet pie sirds, radot vēlmi uzkavēties ilgāk, tāpēc atpūtas telpa tikusi papildināta arī ar galda futbolu un galda tenisu, un arī turpmāk plānots to papildināt ar dažādām citām bezmaksas atpūtas iespējām, lai Drifta Halles apmeklējumu padarītu vēl aizraujošāku. Tāpat tiek mēģināts domāt par apmeklētāju labsajūtu arī dažādos citos veidos – piemēram, starp šī gada plānotajiem jauninājumiem ir arī ēdināšanas iespējas, lai izsalkušajiem apmeklētājiem būtu iespēja driftošanu trasē papildināt ar lieliska ēdiena baudīšanu.

Līdzās ikdienā piedāvātajām izklaides iespējām, daudziem Drifta Halle varētu būt palikusi atmiņā arī kā interesanta pasākumu vieta, jo tajā ne reizi ir notikuši arī dažādi publiskie pasākumi. To skaitā ir gan ar driftu un citiem motoru sporta veidiem saistīti pasākumi, gan arī dažādas ballītes, turklāt vasaras sezonā šeit ir tikuši rīkoti arī liela mēroga koncerti ar pazīstamu pašmāju mūziķu uzstāšanos. Tas viss rada jaunas iespējas, kā cilvēkiem pavadīt laiku Drifta Hallē, un plānots, ka līdzīgi pasākumi šeit tiks rīkoti arī turpmāk.

Vieta svinībām un atpūtai

Arvien populārāka kļūst arī iespēja Drifta Hallē rīkot dažādus privātos pasākumus – bērnu ballītes, dzimšanas dienas un dažādas citas svinības draugu un ģimenes lokā. Šādos gadījumos svinētājiem ir iespējams izmantot Drifta Halles telpas savai ballītei bez papildu maksas – maksājot tikai par trasē pavadītajiem braucieniem ar drifta tricikliem. Tāpat tiek arī piedāvāta vieta galdu klāšanai, kur iespējams sarūpēt cienastu viesiem ar pašu atvestajiem ēdieniem un dzērieniem. Šo iespēju ļoti bieži izmanto arī vecāki, kas meklē vietu, kur sarīkot dzimšanas dienas ballīti saviem bērniem, jo tā ir iespēja pārsteigt viņus ar aizraujošām aktivitātēm, kas paliks atmiņā vēl uz ilgu laiku.

Drifta Halles telpas un apkārtne ir populāra vieta arī dažāda veida un mēroga korporatīvo pasākumu rīkošanai uzņēmumu kolektīviem. Drifta trase bieži vien tiek izmantota komandas saliedēšanas pasākumiem, kuros iespējams kopā ar kolēģiem jautri pavadīt laiku uz drifta tricikliem, savukārt atpūtas telpa un āra terase ir lieliski piemērotas korporatīvo ballīšu organizēšanai. Turklāt telpu daudzveidība un plašums ļauj šeit rīkot gan pasākumus nelieliem kolektīviem, gan lielu uzņēmumu korporatīvos pasākumus ar ietilpību līdz 150 personām.

Vēl vairāk izklaides iespēju vasaras sezonā

Ir skaidrs, ka Latvijas klimatiskajos apstākļos visa veida izklaides vietu uzturētājus savā ziņā mēdz ierobežot gadalaiku maiņas, jo aptuveni pusi no gada iespējams piedāvāt tikai iekštelpu aktivitātes. Tāpat arī izklaides vietu apmeklētāji bieži vien mēdz aktivizēties tieši gada siltākajos mēnešos, vēloties pavadīt laiku brīvā dabā. Tam ir pielāgojusies arī Drifta Halle, tāpēc vasaras sezonā, līdzās jau pieminētajām aktivitātēm halles telpās, papildu izklaides iespējas sniedz arī teritorija, kas atrodas ap Drifta Halles ēku. Līdz ar to, halles apmeklētājiem paveras iespēja pavadīt dienu atpūšoties āra terasē, kurā iekārtotas vairākas nojumes, un blakus hallei iekārtotajā mākslīgajā pludmalē, kas Drifta Halli padara par atpūtas oāzi tikai 10 minūšu brauciena attālumā no Rīgas centra.

Turklāt svarīgi pieminēt, ka Drifta Halles āra terasē ir iekārtotas grila vietas, kas ļauj atpūtu papildināt arī ar šo vasarās tik populāro aktivitāti. Šo iespēju bieži izmanto gan tie, kuri Drifta Hallē rīko privātos vai korporatīvos pasākumus, gan arī tie, kas vienkārši vēlas papildināt savu drifta trases apmeklējumu ar grilēšanu draugu lokā, jo grila vietas var bez maksas izmantot ikviens Drifta Halles apmeklētājs. Turklāt, par spīti tam, ka pavasaris šobrīd vēl tik tikko sajūtams gaisā, Drifta Halle ir gatava atklāt grilēšanas sezonu jau šajā nedēļas nogalē! Tāpēc ikviens, kurš nevar sagaidīt vasaru, nedēļas nogalē ir laipni aicināts ņemt līdzi lietas grilēšanai un doties uz Drifta Halli, lai izvizinātos ar drifta tricikliem un iekurinātu grilus!