Apprecējušies aktieri Ieva Florence un Oskars Vīksne

View this post on Instagram

The most important thing in life is to learn how to give out love, and to let it come in /M.Schwartz/. Congratulations amazing actors couple @ieva_florence & Oskars Vīksna @cilvek_berns on your wedding day✨📸 @elinaupmane_ muah @vendija_e dress @imperiallaces shirt @bold_concept_store @bruno.birmanis #weddingday #weddingcongratulations #instacouple #coupledance #lovedance #lifestylephotography #bridallifestyle #ligavam #līgavāmlv

A post shared by ligavam (@ligavam.lv) on Aug 9, 2019 at 7:25am PDT