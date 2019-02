Foto: Holivudas vientuļnieks Rīvss manīts visai drūmā izskatā

Holivudas aktieris Kianu Rīvss ne bez iemesla tiek dēvēts par vienu no noslēpumainākajām un arī skumjākajām kinozvaigznēm – slavenību fotogrāfiem visai bieži izdodas viņu iemūžināt diezgan drūmā paskatā.

Aizvadītās nedēļas izskaņā, kad visa Amerika ar aizturētu elpu sekoja līdzi notikumiem ASV Nacionālās futbola līgas (NFL) finālspēlei par Superkausa ("Super Bowl") izcīņu, sensāciju mednieki ar kamerām Rīvsu Losandželosā piefiksējuši iepērkoties.

Kā vēsta ārzemju tabloīdi, Rīvss jau atkal izskatījies visai nomākts, vientuļš un iegrimis savās domās. Savukārt daudzus 54 gadus vecā aktiera fanus īpaši saskumdinājis viņa nevīžīgais izskats.

Rīvs iepirkties bija devies pinkainiem, neķemmētiem matiem, kurus viņš bija paslēpis zem gaužām novalkātas un netīras beisbola cepurītes.

Jāatzīmē, ka Rīvsa nevīžīgais izskats un noslēgšanās sevī pēdējos gados ne vienu reizi vien viņa atbalstītāju vidū izraisījusi satraukumu.

Tie, kuri cītīgi sekojuši līdzi aktiera karjerai, noteikti atcerēsies, ka deviņdesmito gadu izskaņā visa pasaule bija pie Rīvsa kājām. Pēc "Speed" un "The Devil's Advocate" panākumiem tikko bija iznācis grāvējs "The Matrix", un aktieris bija viens no spožākajiem spīdekļiem Holivudā. Turklāt viņa draudzene Dženifera Saima bija bērniņa gaidībās.

Tiesa, pāra meitiņa pasaulē nāca nedzīva, un šim triecienam drīz vien sekoja nākamā traģēdija – Rīvsa mīļotā, kura pēc bērniņa zaudēšanas bija sākusi aizrauties ar narkotikām un antidepresantiem, gāja bojā autoavārijā.

Rīvss pēc šiem dzīves triecieniem pavisam noslēdzās sevī un tā arī nekad nav atguvies no smagā zaudējuma.