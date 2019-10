Holivudas žilbinošākais aktieru pāris atklāj trešā bērniņa dzimumu

Par vienu no skaistākajiem un ģimeniskākajiem Holivudas kinozvaigžņu pāriem dēvētie aktieri Bleika Laivlija un Raiens Reinoldss pirms aptuveni diviem mēnešiem kļuva par vecākiem trešajai atvasei. Tagad tapis zināms arī bērniņa dzimums – tā ir meitiņa.

Jāatzīmē, ka nedz Laivlija, nedz Reinoldss līdz šim publiski nebija apstiprinājuši trešā bērna piedzimšanu. Medijiem par šo skaisto notikumu bija izpļāpājušies vairāki pāra draugi.

Savukārt šonedēļ Reinoldss "Twitter" tīklā publiskojis foto, kurā viņš Kanādas skaistajos mežos tapis iemūžināts kopā ar sievu un jaunāko atvasi.

Bildes aprakstā aktieris aicinājis cilvēkus iet balsot drīzumā gaidāmajās Kanādas vēlēšanās, kā arī paudis lepnumu par to, cik daudz pēdējos četros gados valdība izdarījusi klimata labā.

"Es mīlu Britu Kolumbiju. Es vēlos, lai manas meitas var izbaudīt tos pašus dabiskos rotaļu laukumus, kuros es uzaugu," bildes aprakstā par savu dzimto provinci Kanādas dienvidrietumos, kas ir izdaudzināta ar nacionālajiem parkiem un gleznainajiem dabasskatiem, jūsmojis Reinoldss.

Atgādinām, ka Reinoldss un Laivlija apprecējās 2012. gadā un viņu ģimenē aug arī vecākā meitiņa Džeimsa, kā arī otrā atvase Inese, kura pasaulē nāca 2016. gada rudenī.

Laivlija un Reinoldss savas atvases audzina ārpus starmešu gaismām un sociālajiem tīkliem, un abi vienmēr uzsvēruši, ka nevēlas saviem pēcnācējiem atņemt iespēju izdzīvot normālu bērnību, kāda tā bija arī viņiem abiem.

I love B.C. 🇨🇦 I want my daughters to experience the same natural playground I grew up in. On Oct. 21, the candidate you vote for will SHAPE CLIMATE POLICY. I’m proud of the climate progress made the last 4 years. Click https://t.co/gJ8wvRwD2y for voting info. #Capilano pic.twitter.com/a3itOeIqQx