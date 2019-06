Interneta huligāni izsmej Dikaprio ķibeli ar bumbu

Kad slavenībām neveicas, interneta huligāni uzgavilē, un šonedēļ nežēlastībā kritis Holivudas spīdeklis Leonardo Dikaprio. Viņš dabūjis pa seju ar bumbu, un "Twitter" asprāši šo sāpīgo epizodi pārvērtuši jokā.

Kā vēsta ārzemju mediji, Dikaprio aizvadītās nedēļas izskaņā Malibu spēlējis volejbolu.

Aktiera izdarības pludmalē slepus iemūžinājis kāds paparaci, kurš pamanījies notvert kadru, kas nu kļuvis par virālo sensāciju. Viņš piefiksējis brīdi, kad bumba trāpījusi Leo sejā.

Šis kadrs zibenīgi izplatījies ne tikai tabloīdos, bet arī sociālajos tīklos, kur jokdari steiguši dalīties ar asprātībām.

Tā, piemēram, kāds jokdaris bildi nodēvējis par filmas "Pamestais" ("Cast Away") otro daļu "Vilsona atriebība". Savukārt kāds cits asprātis atsaucis atmiņā filmu "Catch Me If You Can" ("Noķer mani, ja vari"), kurā Dikaprio atveidoja galveno lomu.

Tiesa, ne visi par aktiera nelaimi tikai jokojuši. Daži tomēr arī viņu pažēlojuši.

Here’s a picture of Leonardo DiCaprio getting hit in the face by a volleyball that I just thought I really should put out there for whoever else needs it #Tubthumping pic.twitter.com/DRKB72mrAn — Vilvaraja (@vilvaraja) June 25, 2019

Never would I thought I’d google “how to become a volleyball” harder than now. Poor @LeoDiCaprio 😂 pic.twitter.com/8I8Kic2le9 — Abby 🖤🏂 (@Abbyy_M) June 26, 2019

Most of my attempts to do a joke about Leonardo DiCaprio getting hit in the face with a volleyball: pic.twitter.com/2zQEue5alb — Billy Hurley (@BillyHurls) June 26, 2019

*Freeze frame* Yup, that's me. You're probably wondering how I ended up in this situation. https://t.co/V0Do5IXRtN — Kevin Lim (@KevinLimOnAir) June 26, 2019