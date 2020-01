Krāšņi kadri: Agnese Zeltiņa garīgi pilnveidojas Bali

View this post on Instagram

Tu neesi bijis #bali , ja neesi redzējis rīsu terases🌱 Šodien apmeklējām Jatiluwih rīsa terases, kas ir plašākā un skaistākā rīsu audzēšanas ieleja pie Batukaru kalniem, tāpēc ir Unesco sargājama vieta. Elpu aizraujošs skaistums🌱🌱🌱 Bali’s rice terraces are more than just beautiful. These gentle green terraces are not as accessible as other parts of Bali, but certainly well worth the effort for its beauty.💦 #amazingbali #bali #baliindonesia #inspiration

