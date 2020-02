Spulgace Marianna no seriāla 'Bagātie arī raud' – ko viņa dara tagad?

Viena no pirmajām TV "ziepju operām", ko Latvijā demonstrēja tūlīt pēc PSRS sabrukšanas, bija meksikāņu seriāls "Bagātie arī raud".

Mūsdienās, kad seriālu klāsts ir plašs un daudzveidīgs, neticams šķiet fakts, ka deviņdesmito gadu sākumā namu pagalmi, sētas un pat Latvijas pilsētas bija gluži vai ļaužu "izslaucītas" tajās stundās, kad TV demonstrēja seriālu "Bagātie arī raud".

Kārtīgu kaislību nobadinātā latviešu tauta deviņdesmito gadu sākumā burtiski pieplaka pie TV ekrāniem, lai sekotu līdzi nabadzīga un neaudzināta skuķa gaitām, viņai laužoties caur ērkšķiem uz rozēm jeb - no plušķes par augstākās sabiedrības dāmu.

"Ziepju operu" citadelē Meksikā seriālu "Bagātie arī raud" ("Los ricos también lloran") sāka filmēt 1979. gadā un beidza gadu vēlāk. Filmēšanas reāllaikā tas arīdzan tika demonstrēts Latīņamerikā.

Latvija to cienīgi sagaidīja padsmit gadu vēlāk.

Laika posmā no 1991. līdz 1993. gadam šo seriālu demonstrēja daudzās postpadomju valstīs, kas "Mariannai" atnesa sevišķu popularitāti un pielūgsmi. Arī mūspusē.

Galvenās lomas tēlotājai Veronikai Kastro šobrīd ir 67 gadi, un viņa telenovelēm veltījusi visu savu radošo mūžu. Mariannas tēls bijis tikai viens no daudzām pārtapšanām, taču skatītāju sirdīs tas dzīvo joprojām.

Īstajā dzīvē Veronika Kastro turpina karjeru kā seriālu aktrise, turklāt viens no jaunākajiem – komēdija "The house of Flowers" – pieejams "Netflix" kanālā. Par darbu ekrānos Kastro vairākkārt tikusi nominēta un arī saņēmusi industrijā nozīmīgas balvas, tostarp "Emmy" atzinību.

Visam pa vidu viņa sevi realizējusi arī kā dziedātāja ar daudziem izdotiem mūzikas albumiem – to ir pat vairāk nekā seriālu aktrises kontā.

Savukārt Mariannas mīļotais Luiss Alberto pirms diviem gadiem devās mūžībā. Seriālā "Bagātie arī raud" galvenā vīriešu loma bija Rohelio Gueram. Aktieris mira 81 gada vecumā, dzīves nogali pavadot Alcheimera slimības ēnā.

Par cienījamo 67 gadu vecumu tik tiešām "Mariannas" sejā maz kas liecina, – aktrise ar katru gadu, šķiet, kļūst tikai arvien jaunāka. Veronika Kastro ļoti rūpējas par savu vizuālo tēlu, proti, pirms pāris gadiem Meksikas mediji vēstīja, ka slaveno aktrisi jau kļuvis grūti atpazīt – tik ļoti viņas vaibstus mainījušas estētiskās ķirurģijas operācijas.

Reālajā dzīvē Veronikai Kastro ir divu pieaugušu bērnu māte. Laulībā ar Meksikā zināmu komiķi Manuelu Valdesu (šobrīd 89 gadu vecs) pasaulē nāca dēls Kristians. Aktrises dēls ir Meksikā slavens dziedātājs, viņam ir 45 gadi.

Bet Kastro meita Mišela dzima romānā ar kādu Enriki; šī sieviete darbojas kinobiznesā.

Veronika Kastro arīdzan neaizmirst par komunikāciju ar faniem internetā. Viņai ir sava tīmekļa vietne, kā arī aktivitātes sociālajā tīklā "Instagram", kur aktrises jaunumiem seko teju 965 tūkstoši cilvēku.