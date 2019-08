38 gadu vecumā mirusi Mirjama – pirmā realitātes šovu zvaigzne transpersona

Savulaik plašu ažiotāžu izraisīja britu veidotais televīzijas realitātes šovs "There's Something About Miriam" ("Mirjama: viņš vai viņa?"), kas tika translēts arī Latvijā. Tā galvenā varone bija meksikāņu modele, transpersona Mirjama Rivjera, kura pasaulē nākusi kā vīrietis. Šomēnes tapis zināms, ka Mirjama ir nomirusi.

Modele mūžībā devusies šī gada februārī, tomēr ārzemju plašsaziņas līdzekļos ziņas par viņas nāvi izplatījušās tikai šomēnes, vēsta raidsabiedrība BBC. Izdevums "Mail Online" vēsta, ka Mirjamai bija 38 gadi.

Mirjamas vīrs Daniels Kuervo februārī sociālajos tīklos izplatījis sēru vēsti par sievas nāvi.

Atraitnis presei šomēnes pastāstījis, ka Mirjama atrasta mirusi savā dzīvoklī un viņas ķermenis vēlāk kremēts. Sievietes nāves apstākļi nav zināmi, jo autopsija nav veikta.

Kā atklājis atraitnis, Mirjama regulāri saņēmusi nāves draudus. Arī viņš pats, rīkojot sievas bēres, saskāries ar draudiem. Kuervo izslēdz iespēju, ka sieva būtu varējusi izdarīt pašnāvību.

Skandalozais TV projekts, kura zvaigzne bija Mirjama, televīzijā tika demonstrēts 2004. gadā. Tas bija iepazīšanās šovs, kurā modele ļāvās romantiskām attiecībām ar sešiem vīriešiem. Raidījuma kulminācijā viņa nāca klajā ar paziņojumu, ka ir transpersona.

Visi vīrieši šova veidotājus, TV kanālu "Sky One", iesūdzēja tiesā un pieprasīja kompensācijas par morālo kaitējumu.