Atraktīvais Kaspars Breidaks kļuvis par precētu vīru

Brīdis, kad jaunskungs par kungu top, līdzinoties negaisam. Izrādās, kas no attāluma negaiss, tuvumā gaiss. Es elpoju mīlestību. Es Jums saku, tas ir baigi forši! Paldies ģimenēm un draugiem par enerģiju un spozmi, kas mūs nesīs visu atlikušo mūžu ❤️ Foto: @andaupmale

