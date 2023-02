Bēdīgi slavenais pedofils Gerijs Gliters izlaists no cietuma

Britu glemroka zvaigzne Gerijs atbrīvots no ieslodzījuma, kur pavadījis pusi no viņam piespriestajiem 16 gadiem. Savulaik Gliteru notiesāja par dzimumoziegumiem – bērnu pornogrāfijas vākšanu, izvarošanas mēģinājumu un seksu ar meiteni, kura bija jaunāka par 13 gadiem, ziņo BBC.

Pols Frensis Gads, kurš pazīstams kā Gerijs Gliters, ir viena no spožākajām 70. gadu britu glemroka zvaigznēm. Viņa kontā ir tādi hīti kā 'Rock And Roll', 'I'm The Leader Of The Gang' un 'Always Yours'. Tomēr bez mūzikas viņam bija vēl viens hobijs – bērnu pornogrāfija.

1997. gadā viņa datorā tika atrastas vairāk nekā 4000 nelegālas bildes. Lai izvairītos no soda, viņš devās uz Kambodžu, kur atkal tika apcietināts par jaunu zēnu aizskaršanu. Vēlāk 1999. gadā viņš tika notiesāts arī Lielbritānijā, piespriežot 16 gadus cietumā.

Nu viņš no ieslodzījuma iznācis, "atsēžot" pusi no piespriestā soda. Tieslietu ministrija britu raidorganizācijai BBC paudusi, ka 78 gadus vecais Gads rūpīgi tiks uzraudzīts no probācijas dienesta puses, viņam būs arī jānēsā elektroniskā aproce.

"Ja viņš pārkāps nosacījumus, viņš nonāks atpakaļ aiz restēm," sacīja tieslietu ministrijas pārstāvis.

Gads ir iekļauts dzimumnoziedznieku reģistrā un uzsākt jaunu dzīvi viņam būs visai sarežģīti – ar valsts iestādēm būs jāsaskaņo gan izbraukumi no valsts, gan vārda maiņa, ja viņš būs nolēmis to mainīt. Tāpat viņam regulāri jāsniedz ziņas par adresēm, kurās Gliters apmetīsies.