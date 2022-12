Foto: Kā dzīvo Lionels Mesi un viņa mīļotā Antonella

Argentīnas futbola izlase svētdien dramatiskā cīņā ar Francijas izlasi trešo reizi vēsturē ieguva Pasaules kausu. Mača galvenais varonis – 35 gadus vecais Lionels Mesi. Izrādās, Mesi ir ne tikai ļoti izdevusies profesionālā dzīve, - arī viņa ģimenes dzīve šķiet gluži vai perfekta.

Lionels Mesi ir triju valstu pilsonis – viņam ir gan dzimtenes Argentīnas, gan Spānijas, gan Itālijas pilsonība. Tomēr tieši ar dzimto pilsētu Rosario Mesi saglabājis ciešākās saites un plānojot tur dzīvot arī pēc karjeras noslēguma.

Rosario dzīvo Lionela māte Sīlija, kuras seju futbolists uztetovējis uz sava kreisā pleca. Mammai viņš sarūpējis dzīvokli ekskluzīvā penthausā un, neraugoties uz to, ka senais ģimenes nams jau ilgi stāv tukšs, Mesi saglabājis īpašumtiesības uz to. Netālu no Rosario ir vēl viena ģimenes māja. Lai satiktu savus tuviniekus kaut uz dažām stundām, Mesi pat mēdz mērot garo ceļu no Buenosairosas uz dzimto pilsētu un tad braukt atpakaļ, jo treniņi sauc.

Mesi tuvākie radinieki arī "pārvalda" viņa aktivitātes: sportista tētis Horhe jau kopš 14 gadu vecuma ir viņa aģents, vecākais brālis Rodrigo kūrē Mesi ikdienas aktivitātes un publicitātes jautājumus, bet otrs brālis Matiass kopā ar māti tur rūpi par Mesi labdarības fondu un kārto futbolista personīgās lietas. Runā, ka futbolists ar savu ģimeni sazvanās un sarakstās katru dienu daudzas reizes.

Mesi, kurš pamatoti uzskatāms par dzīvo leģendu, jo ir viens no futbola vēsturē labākajiem profesionāļiem, tikpat veiksmīgs ir arī savā privātajā dzīvē. Jau sen Mesi ir kopā ar skaistuli Antonellu Rakuco (34), ar kuru viņš ir pazīstams kopš piecu gadu vecuma.

Antonella ir māsīca Mesi bērnības labākajam draugam Lukasam Skaglijam, arī futbolistam. Lai gan abi bija pazīstami jau sen, romantiskas attiecības izveidojās 2008. gadā, un tikai pēc gada viņš to apstiprināja publiski.

Mesi un Rakuco ir vecāki trim dēliem – Tiago (10), Mateo (7) un Ciro (4). Pāris gan apprecējās tikai 2017. gadā, kad pasaulē jau bija nākuši pirmie divi bērni. Kāzas tika dzertas, protams, Rosario pilsētā luksusa viesnīcā.

Lionelam Mesi "Instagram" platformā seko neticami daudz fanu – teju 400 miljoni. Mesi saturs lielākoties veidots par un ap futbolu. Taču viņa sieviņa instagramā labprāt demonstrē ģimenes privāto dzīvi (un arī reklāmas un sadarbības, kurās piedalās abu atvases).

Antonellai ir 25 miljoni sekotāju un viņa norādījusi, ka lieto tikai "Instagram", tviteris un feisbuks nav viņas gaumē. Kā liecina skaistules publiskotie dzīves momenti, Mesi saime īpaši iecienījusi atpūtu siltās zemēs pie ūdeņiem, kā arī atzīmē visus katoļu svētkus – ģimene ir pārliecināti kristieši.