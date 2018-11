Ineta Radeviča paziņo, ka ir trešā bērniņa gaidībās

View this post on Instagram

Radusies situācija man ir ārkārtīgi nepatīkama. Es nodarbojos ar vieglatlētiku no agras bērnības un esmu veltījusi tai sevi visu. Kopš manas sportistes karjeras beigām pagājis jau ilgs laiks, tomēr tā joprojām saglabā svarīgu vietu manā sirdī. Visas savas karjeras laikā, es vienmēr esmu bijusi pret neatļautu vielu lietošanu un stingri iestājos pret neatļautām vielām sportā arī šobrīd, tapēc notikušais man ir īpaši nepatīkams. Kaut gan apzināti neesmu lietojusi aizliegtus medikamentus, es saprotu, ka tas neatbrīvo mani no atbildības par notikušo, tāpēc pašlaik daru visu, kas manos spēkos, lai sadarbotos ar speciālistiem un visām iesaistītajām pusēm. Tas, ka jaunie atklājumi analīzēs attiecas uz notikumiem pirms tik daudziem gadiem, šobrīd būtiski apgrūtina iespēju aizstāvēties, jo ne visi tā laika ārstēšanās un medikamentu dokumenti un paraugi ir saglabājušies. Neatkarīgi no visa notikušā un apstākļiem svarīgākais man šobrīd ir ģimene. Pašlaik esmu trešā bērna gaidībās un tagad mana prioritāte ir mana un vēl nedzimušā mazuļa veselība, tapēc centīšos saglabāt mieru arī šajos apstākļos un ļoti lūdzu Jūsu sapratni. Paldies visiem, kuri mani ir atbalstījuši un atbalsta. Foto: Aivars Vētrājs

