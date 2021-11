Kašers ar vīru taksometrā piedzīvo nepatīkamu starpgadījumu

Fitnesa treneris Jānis Miņins, kurš kopš vasaras sākuma ir precējies ar uzņēmēju un influenceri Kašeru jeb Kasparu Blūmu-Blūmani Miņinu, kanāla "STV Pirmā!" šovā "Slavenības. Bez filtra" atklājis, ka, atgriežoties no ceļojuma Islandē, viņam ar vīru nācies piedzīvot nepatīkamu pārsteigumu taksometrā, kad šoferis vaicājis, vai viņi ir no vienas mājsaimniecības.

Jānis raidījumā stāstīja, ka abi ar vīru iesēdušies taksī ar aizpildītiem apliecinājumiem, kas viņiem ļauj atrasties ārpus mājas pēc astoņiem vakarā, un taksists prasījis vai viņi ir no vienas mājsaimniecības: "Protams, pateicu, ka esam. Viņš prasīja vai esam brāļi, bet atbildēju — nē, tas ir mans vīrs. Taksists paziņoja, ka to pašiem būs jāskaidro policijai." Taksometra vadītāja attieksme abus tik ļoti apbēdinājusi, ka viņi pat cerējuši, ka taksi apturēs policija, lai pierādītu, ka vīriem ir tiesības būt kopā. "Žēl, ka neapturēja," uzskata Jānis: "Tas bija vienīgais, ko es gribēju, lai iesmērētu sejā kādam to savu papīru un teiktu, sorry, brauc tālāk."

Vasaras sākumā multimākslinieks Kaspars Blūms-Blūmanis apprecējās ar mīļoto vīrieti, fitnesa treneri Jāni Miņinu. Pārim to nācās darīt Dānijā, jo Latvijā viendzimuma laulības joprojām netiek atļautas, turklāt mūsu valstī joprojām ir ļoti daudz cilvēku, kuri atbalsta tikai attiecības starp vīriešiem un sievietēm.