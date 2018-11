View this post on Instagram

Без приключений, видимо, у меня не бывает...🙈 Вот и вчера на концерте произошло непредвиденное. Моя любовь к цветам и внимание к людям сыграли свое...🙈 Одна добрая женщина, представитель детской клиники им. Башляевой от всего коллектива и главного врача Исмаила Османова преподнесла мне букет любимых белых роз. Это было в середине концерта после моей песни. На мне было длинное платье со шлейфом. Мне захотелось обнять эту женщину и я решила подойти к краю сцены.. а там был скользкий наклон..🙈 Я приняла букет и обняла ее. А поднимаясь по склону обратно с букетом в одной руке и микрофоном в другой, наступила пуантом на шлейф платья в стразах, поскользнулась и сильно упала..🙈 Боль была дикая и я очень испугалась😔 Я смогла подняться, вскарабкаться на этот подъем.. Я была тронута поддержкой всего зала 🙏🏻 Говоря слова благодарности, я испугалась, что не смогу продолжить концерт. Но меня спасли позитив, вера и сила воли. Я сказала моим зрителям, что это счастье-падать от такого груза, как цветы и микрофон со стразами 🌺😂 И от любви ❤ Я исполнила оставшиеся хореографические и вокальные композиции! Сцена меня лечит!🙏🏻 И стойкость. Но выходя из ДК я испытывала такую боль, что не могла самостоятельно спускаться по лестнице...😔 #анастасияволочкова #волочкова #балет #россия #я #любовь #радость #цветы #счастье #мы #осень #творчество #volochkova #instagood #be #love #me #enjoy #best #good #концерт #дети

