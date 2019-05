Kristapa Porziņģa aizstāvji aizsāk kustību #esarī

Plašu ažiotāžu publiskajā telpā izraisījis aizvadītās nedēļas izskaņā pie naktskluba Liepājā notikušais konflikts, kurā bija iesaistīts arī latviešu basketbolists Kristaps Porziņģis. Svētdien atklātībā nonāca video, kurā sportists rīta agrumā pie bāra iemūžināts ar asiņainu seju un saplēstu kreklu, un policija par šo incidentu arī uzsākusi kriminālprocesu. Par kautiņu, šķiet, izteikušies pilnīgi visi, kuriem nav slinkums, un sabiedrībā izskanējuši visdažādākie viedokļi.

Versijas par agrā svētdienas rītā notikušo Liepājā, Zivju ielā, ir vairākas, un pieņēmumus, atsaucoties uz saviem avotiem, izteikuši arī Amerikas mediji. Pats Porziņģis un viņa ģimene nekādus oficiālus komentārus presei nav snieguši, tomēr atklātībā nonācis "WhatsApp" aplikācijā ierakstīts audio, kurā sportists atstāsta torīt notikušo.

Arī instancēs neviens iesniegums par notikušo nav saņemts – policijā kriminālprocess sākts pēc Krimināllikuma nodaļas par noziegumiem pret vispārējo drošību un sabiedrisko kārtību. Kriminālprocess sākts par faktu, nevis konkrētu personu. Iekšlietu ministrs Sandis Ģirģens konfliktu nodēvējis par parastu incidentu, kuram tik liela uzmanība tiek pievērsta, jo tajā iesaistīts Porziņģis, kurš ir pasaulslavena persona.

Kamēr daļa sabiedrības turpina izteikt dažādus minējumus, kurš uzsācis konfliktu, un met akmeni Porziņģa dārziņā, publiski viņu kauninot un dēvējot par bezatbildīgu, daudzi arī nostājušies sportista pusē un pauž nostāju, ka jaunības dullumā teju katrs sakāvies, iekūlies kādā konfliktā vai savārījis citas ziepes.

Spītējot Porziņģa pēlējiem, sportista aizstāvji tviterī aizsākuši kustību #esarī, kuras ietvaros dalās ar saviem jaunības dienu trakajiem piedzīvojumiem.

"Porziņģa sakarā iesaku atrakciju – paģenerēt pašiem ziņu virsrakstus par to, kas sadarīts agrīnā jaunībā no 17-23. Viens no maniem paša favorītiem būtu "Žetonu vakarā džinsu vestē uz bruģa pie kluba "Slepenais eksperiments" cīnās ar zemessargiem."," ļaudis tviterī uzrunājis sabiedrisko attiecību jomā strādājošais Gunārs.

Gunāra piemēram sekojuši arī daudzi citi sociālā tīkla lietotāji, kuri slavas saulītē izcēluši savus noslēpumus un piedzīvojumus, kurus ikdienā neafišē un publiski neapspriež.

"Jaunietis aizstāvoties ar lāpstu salauž uzbrucējam degunu un izsit vairākus zobus" #esarī https://t.co/2OvVMC0CCg — Andzej Mic (@AndzejMic) May 14, 2019

Apvēma MK ēkas trepes, pēc kā uzrāpās slilizētā eglē, lai tās galotnē uzspraustu bomzim atņemto zābaku — Kristaps (@atheist_from_lv) May 13, 2019

Uzkāpa ar draugiem uz deviņstāvu mājas jumta, kur atrasto pavārgrāmatu krievu valodā meta pāri jumta malai un tiešā trāpījumā sabuktēja lejā stāvošās automašīnas zaporožecs jumtu #esarī https://t.co/OCZVmvdj8U — Liene Cipule (@LieneCipule) May 14, 2019

Aizstāvoties ar automašīnas durvīm iesit pasažierim.#esarī — BlackHalt (@BlackHalt) May 14, 2019

Ierodas uz kursa darba aizstāvēšanu smagās paģirās, uzstājas šūpojoties un cenšoties neelpot komisijas virzienā, cenšoties neelpot vispār, aizstāv labāk nekā cerēts. #esarī https://t.co/TpV4Eeonxh — Ieva Lazda (@ievalazda) May 13, 2019

Izmantojot jaunības šarmu, tika pie atslēgas un kopā ar draudzenēm uzrāpās Aglonas TV translācijas tornī apm. līdz pusei un nobildēja sevi un baziliku no augšas, lejā tika nodzīta, zemessargiem ruporā kliedzot: "Pie Dieva uz ceļiem jārāpo, nevis jākāpj torņos! #esarī https://t.co/0FeBTnfmsu — saprge (@saprge) May 13, 2019

Pēc tam,kad dabūju pa muti,bija vēl fight ar kluba apsargiem,kur loģiski vēlreiz dabūju pa muti.Labi,ka vēl taksists,mājās vedot,nepiekāva#esarī — Steve Gulbis (@GulbisSteve) May 14, 2019

Žetonvakars piektdien-pirmdien ierodas skolas solā uzvalkā #esarī o — Oskars Birkens (@Tas_ir_Oskars) May 13, 2019

Milicis pieķer jaunieti mēģinājumā ienest vīna pudeli 8.klases izlaiduma ballē. — Juris Lipsnis (@jurissuits) May 14, 2019