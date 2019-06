Renārs Zeltiņš kāzu jubilejā publisko neredzētus precību dienas foto

View this post on Instagram

Šorīt sieva, būdama ārpus mūsu valsta ārēm, atsūtīja man ziņu. "Labrīt, mīļais! Pamodos ar lielāku satraukumu kā pirms diviem gadiem..:) Cik skaisti, ka 2017.gada 7.jūnijā pieņēmu savu dzīves labāko un skaistāko lēmumu!" ❤

A post shared by Renārs Zeltiņš (@renarszeltins) on Jun 6, 2019 at 11:25pm PDT