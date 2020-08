Saimons Kauels pēc muguras lūzuma jau spēj piecelties kājās

Šovmeņa, dziedāšanas šovu mutīgā žūrētāja Saimona Kauela veselības stāvoklis kļūst arvien labāks, saistībā ar viņa gūto smago traumu vēsta ārvalstu tabloīdi.

"Delfi" jau vēstīja, ka šovmenis Saimons Kauels sestdienas vakarā guva smagu traumu, krītot no elektriskā braucamrīka savās mājās Malibu, ASV.

"Lauzts mugurkauls, taču stāvoklis nav kritisks" – tā vēstīja vairāki mediji. Saimons Kauels tika operēts svētdienas vakarā pēc Latvijas laika, un jau dažas stundas pēc tam šovmenis tviterī pauda milzīgu pateicību mediķiem par viņu paveikto darbu.

Tagad kļuvis zināms, ka Kauelam kritienā lauzti trīs muguras skriemeļi.

Šobrīd Kauels jau spēj piecelties un staigāt, ir mobils, medijam "The Sun" norāda šovmenim pietuvinātie. Tas nozīmē, ka viņš jau pārredzamā nākotnē atgriezīsies šovos, kuros ir viens no atslēgas elementiem. Kauels ir žūrijā ASV šovā "X Faktors" un Lielbritānijā producētajā "Britain's Got Talent".

Jau ziņojām, ka Kauels izmēģinājis savu jauno spēkratu, taču tad noticis kritiens. Nelaimes brīdī blakus bija viņa mīļotā sieviete Lorīna un sešus gadus vecais dēls Ēriks. Nelaime varēja būt arī skarbāka, proti, trieciens trāpījis tikai centimetru nostāk no mugurkaula smadzenēm. Ja būtu noticis ļaunākais, Kauels varētu būt pat paralizēts.

Sociālajos tīklos šovmenis rekomendē izlasīt lietošanas instrukciju, kad iegādāts elektriskais velosipēds. Tāpat viņš pauž pateicību mediķiem.