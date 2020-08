Šovmenis Saimons Kauels salauzis muguru (papildināta)

Dziedāšanas šovu "X Faktors" un "Britain's Got Talent" žūrijas loceklis, plaši pazīstamais šovmenis Saimons Kauels nogādāts slimnīcā – viņam ir muguras lūzums, vēsta raidsabiedrība BBC.

60 gadus vecais Kauels cietis negadījumā, nokrītot no elektriskā riteņa, ziņo BBC. Nelaime notikusi viņam piederošajā īpašumā Malibu, kur šovmenis uzturas kopš Covid-19 pandēmijas izziņošanas.

Kauels nogādāts slimnīcā Losandželosā, kur viņam svētdienas vakarā tiek veikta operācija, ziņo Kauela runasvīrs.

"Viņam klājas visnotaļ labi, viņš ir vislabāko mediķu rokās," skaidro zvaigznes pārstāvis attiecībās ar presi.

Zināms, ka Kauels izmēģinājis savu jauno spēkratu, taču tad noticis kritiens. Nelaimes brīdī blakus bija viņa mīļotā sieviete Lorīna un sešus gadus vecais dēls Ēriks.

Pirmdien šovmenis tviterī ziņoja par savu stāvokli. Pēc sešas stundas ilgušas operācijas Kauelam mugurā ievietots metāla stienis. Nelaime varēja būt arī skarbāka, proti, trieciens trāpījis tikai centimetru nostāk no mugurkaula smadzenēm. Ja būtu noticis ļaunākais, Kauels varētu būt pat paralizēts.

Sociālajos tīklos šovmenis rekomendē izlasīt lietošanas instrukciju, kad iegādāts elektriskais velosipēds. Tāpat viņš pauž pateicību mediķiem.

And a massive thank you to all the nurses and doctors. Some of the nicest people I have ever met.

Stay safe everyone

Simon.