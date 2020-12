Olga Rajecka ar koncertu Purvciema pagalmā uzmundrina tautu

Tautā populārā māksliniece Olga Rajecka, kā pati saka, nu kļuvusi par ielu muzikantu. Dziedātāja sniegusi koncertu blokmāju pagalmā Purvciemā, Nīcgales ielā.

Par jauko aktivitāti Rajecka vēstījusi arī sociālajos tīklos, un "Facebook" platformā viņas dziedājums nepilnas diennakts laikā sasniedzis ievērojamu auditoriju, ar to dalījušies vairāk nekā seši tūkstoši feisbuka lietotāju.

"Mēs to izdarījām. Paldies, mana mīļā tauta un mani draugi. Ja mūsu valdība nevar uzmundrināt cilvēkus šajā grūtajā laikā, mēs to varam. Atbrauca arī divas policijas ekipāžas, tas gan bija no valdības, ātra reakcija! Mēs pirms tam brīdinājām māju pārvaldniekus, ka būs koncerts otrajā adventē. Viss beidzās labi. Paldies," instagramā raksta Rajecka.

Viņa ziņo, ka koncertu Purvciema ļaudis baudījuši no savu dzīvokļu logiem un balkoniem: "Uz ielas atnāca daži ar bērnu ratiņiem un dzīvniekiem." Māksliniece pauž gandarījumu par mīlestību un sajūsmu, ko šajā koncertā izbaudījusi.

Kā zināms, Latvijā līdz 11. janvārim pagarināta ārkārtējā situācija Covid-19 izplatības dēļ. Valdības pieņemtie noteikumi paredz, ka aizliegti arī kultūras pasākumi, tostarp koncerti ar cilvēku pulcēšanos.