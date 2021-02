18. maijā sāksies 65. "Eirovīzijas" dziesmu konkurss, kas pie ekrāniem pulcēs simtiem miljonu skatītāju visā pasaulē, un par vienu no galvenajiem favorītiem uz uzvaru šīgada konkursā tiek uzskatīta Lietuvas grupa "The Roop". Grupas ekstravagantais līderis Vaidots Valiukevičus sniedza ekskluzīvu interviju portālam "Delfi", atklājot lietuviešu skatījumu uz "Eirovīziju", kā arī pašu ambīcijas un to, kā sadzīvo ar potenciālo līderu statusu.

Kā lietuvieši skatās uz "Eirovīziju" – vai jums tas ir liels mūzikas festivāls, vai tomēr tas vairāk tiek uzskatīts kā joks un viena vakara izklaide?

Manuprāt, abas atbildes ir pareizas – daļa publikas to uztver kā joku, bet daļa skatītāju to jūt kā valsts līmeņa lietu, gluži kā basketbolu. Es pats to uztveru kā lielāko iespējamo platformu, īpaši mums, lietuviešiem, latviešiem, igauņiem, kurā varam parādīt savu mūziku un idejas. Mums nav lielākas skatuves, plašākas auditorijas un nozīmīgākas uzmanības, kā to spēj dot "Eirovīzija". Jā, ir lielie festivāli, taču neviens no tiem tev nesniedz miljonus klausītāju, un tāpēc šī izdevība ir izcila.