Selēna Gomesa plāno pamest mūziku, jo netiekot uztverta nopietni

28 gadus vecā amerikāņu dziedātāja Selēna Gomesa intervijā izdevumam "Vogue" atzinusi: viņa plāno mest mūziku pie malas.

Intervijā "Vogue" aprīļa numuram māksliniece vaļsirdīgi atzinusi, ka domā "vēl pēdējoreiz pamēģināt" pirms, iespējams, no aktīvās muzicēšanas aizies. Ar vārdu "pamēģināt" viņa domājusi vēl viena mūzikas albuma izdošanu.

"Ir grūti darboties mūzikā, ja cilvēki ne vienmēr tevi uztver nopietni. Man ir bijuši brīži, kad pati sev vaicāju: nu, kāda jēga? Kāpēc es turpinu to darīt?" paudusi dziedātāja, kura vislabāk pazīstama jauniešu auditorijā.

Viņa piebilda: "Dziesma "Lose You to Love Me" likās kā labākā jebkad izdotā dziesma, bet cilvēkiem ar to nepietika!" Gomesa pauž pateicību klausītājiem, kuri viņas mūziku izbauda, taču pati spriež, ka nākamais albums būs gluži citādāks un, iespējams, arī pēdējais viņas karjerā: "Vēlos izmēģināt vēl vienu reizi, pirms dodos pensijā," intervijā teic Gomesa.

Selēna Gomesa ar dziesmu "Kiss & Tell" jomā debitēja 2009. gadā, būdama pavisam jauniņa. Viņa izdevusi piecus albumus, tostarp divus soloalbumus.