Superzvaigzne Lizzo interneta troļļu dēļ pamet tviteri

Amerikāņu dziedātāja un repere Lizzo jeb īstajā vārdā Melisa Džefersone šo gadu iesākusi ar "digitālo detoksu" – skatuves māksliniece nākusi klajā ar paziņojumu, ka nolēmusi pamest sociālo tīklu "Twitter".

31 gadu vecā dziedātāja šonedēļ tviterī paziņojusi, ka "es to vairs nespēju, pārāk daudz troļļu", kā arī norādījusi, ka atgriezīsies sociālajā tīklā, kad atkal jutīs, ka tas ir nepieciešams.

Jāatzīmē, ka Lizzo tviterī līdz šim bija ļoti aktīva un regulāri priecēja savus fanus ar ierakstiem. Tāpat arī viņa jau agrāk saskārusies ar negatīviem komentāriem, ar kuriem līdz šim veiksmīgi tikusi galā, vēsta CNN.

Pirmdienas vakarā dziedātāja "Instagram" tiešraidē saviem faniem skaidrojusi, ka viņa tviterī komunicējusi ar saviem atbalstītājiem un izplatījusi savu pozitīvo vēstījumu, bet nu viņai esot gana, jo visapkārt valda milzu negatīvisms.

"Tagad es esmu nonākusi punktā, kur man nemitīgi nākas cīnīties ar interneta huligāniem, es saskaros ar lielu negatīvismu," izdevums "Page Six" citējis dziedātāju.

Yeah I can’t do this Twitter shit no more.. too many trolls... ✌🏾

I’ll be back when I feel like it.