Dziedātāja Teilore Svifta 32 gadu vecumā pošas sievas godam

Amerikāņu dziedātāja Teilore Svifta ir saderinājusies ar angļu aktieri un modeli Džo Olvinu, ziņo tabloīds "The Sun". Abi draudzējas jau piecus gadus.

32 gadus vecā dziedātāja par saderināšanos un gaidāmajām kāzām pastāstījusi tikai sev pietuvinātiem cilvēkiem, tomēr ziņas nonākušas arī tabloīdu rīcībā. Kāds no informētajiem cilvēkiem pauž: "Pamatā to zina tikai viņu ģimenes un ļoti uzticami, seni draugi. Visi ir nozvērējušies klusēt." Dziedātāja to neesot pastāstījusi pat savai radošajai komandai.

Tas arī izskaidro, kāpēc Svifta sava drauga dāvāto saderināšanās gredzenu nēsā tikai privātos pasākumos. Svifta un Olvins kopumā ļoti saudzē savas attiecības no publicitātes, tāpēc arī kāzas, visticamāk, notiks slepeni.

31 gadu vecais Olvins medijiem ne reizi vien uzsvēris, ka labprātāk runā par darbu, nevis par savu privāto dzīvi. Arī Sviftai ir savs viedoklis par ziņām: "Es nevaru izkontrolēt, vai rīt medijos atkal neparādīsies kāds dīvains virsraksts par mums."

Svifta 2021. gada "Grammy" ceremonijā, saņemot balvu, pateicās par to arī Olvinam: "Džo ir pirmais cilvēks, kuram nospēlēju katru savu dziesmu. Tieši pandēmijas karantīna bija vislabākais mūsu laiks kopā."