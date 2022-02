Ietekmīgā ukraiņu influencere sāk rādīt savu noslēpumaino rīdzinieku

Ar dramaturģisku precizitāti Ukrainā slavenā influencere Sofija Stužuka savu sekotāju ordas "netieši" ievedusi savā privātajā teritorijā – savos jaunākajos "Instagram" attēlos Stužuka nedaudz ļauj noprast sava mīļotā vīrieša vizuālo tēlu.

Digitālā satura autore, viena no Ukrainā viszināmākajām influencerēm Sofija Stužuka jau vairāk nekā trīs mēnešus ir kopā ar turīgu rīdzinieku, kura personību viņa gan sargās izplāt visai pasaulei jeb saviem pieciem miljoniem sekotāju "Instagram" vietnē.

Nu viņa kopā ar šo anonīmo mīlnieku un saviem bērniem bauda karalisku atpūtu Dubaijā. Ja iepriekš Stužuka sava mīļotā vīrieša apveidu kautrējās parādīt, tad nu mīla situsi tik augstu vilni, ka slēpties vairs negribas. Daiļā Sofija internetā izvietojusi vairākus kaisles pilnus attēlus, kuros redzama, skūpstoties ar noslēpumaino rīdzinieku. Kas viņš ir, tas pagaidām ir noslēpums.

Jau vēstījām, ka slavenā ukraiņu influencere rīdzinieku satika klubā Kijevā un abi ļāvās mīlas priekiem jau pirmajā naktī. Vēlāk romāns ieguva nopietnākas aprises, un nu skaistule ar saviem trim bērniem un jauno mīļoto jau kā ģimene viesojas Dubaijā.

Kas ir Sofija Stužuka? Viņa ir objektīvi ietekmīga un turīga influencere no Ukrainas, kura savulaik slavu guva kā fitnesa influencera Dmitrija Stužuka sieva. Dmitrijs nomira 33 gadu vecumā no Covid-19, laikā, kad vakcīnas vēl nebija pieejamas. Vīrietis publiski apšaubīja šī vīrusa esamību, taču jau drīz vien pats ar to sasirga un savas domas mainīja; diemžēl slimība izrādījās viltīgāka par viņa spēcīgo organismu. Stužukam ar Sofiju palika trīs mazi bērni, un Sofija nesen laimi atradusi vīrietī no Rīgas. Viņas mīlas gaitām un sadzīvei līdzi seko 5,5 miljoni interesentu.