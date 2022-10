Konkursā 'Mis Visums' Latviju pārstāvēs rīdziniece Kate Aleksejeva

Prestižajā skaistumkonkursā "Mis Visums" ("Miss Universe"),kas notiks nākamā gada 14. janvārī ASV Ņūorleānā, Latviju pārstāvēs Rīgas skaistule Kate Aleksejeva, portālam "Delfi" pavēstīja atlases organizētāja "Baltic events" pārstāvis Ļevs Berezins.

Rīgā notikušajā atlasē par vispiemērotāko dalībnieci starptautiskajam skaistumkonkursam atzīta Kate Aleksejeva. Sākotnēji atlasei bija pieteikušās 200 skaistules no visas Latvijas, pirmā atlase notika internetā. Finālā palika piecas dāmas un uzvarēja Kate, kurai šomēnes apritēs 28 gadi.

"Finālā žūrija vērtēja dalībnieces pēc ārējiem dotumiem, uzmanība galvenokārt tika akcentēta uz darba prasmēm kameras priekšā," skaidro Berezins un piebilst, ka liela nozīme bijusi arī tam, cik pieredzējusi citos konkursos ir meitene. Aleksejeva jau piedalījusies "Miss Grand International", "Miss Multiverse", "Top Model of the World" un citos konkursos.

"Ir liels gods pārstāvēt Latviju tādā konkursā. Centīšos izdarīt visu, kas manos spēkos," par dalību "Mis Visums" teic Kate.

Modeļu biznesā viņa rosās kopš 2010. gada. Jaunā dāma ir liela ceļotāja, pabijusi jau 56 valstīs. Brīvajā laikā viņa aizraujas ar sportu, bet profesionālajā dzīvē cenšas attīstīt savu kosmētikas zīmolu, lai palaistu to ārvalstu tirgū. 2019. gadā Aleksejeva dibinājusi savu fondu "From woman to woman", kas palīdzot sievietēm, kuras cietušas no vardarbības.

Konkursā "Mis Visums" Latvija pēdējoreiz piedalījās tālajā 2006. gadā. Tas ir viens no prestižākajiem skaistumkonkursiem pasaulē, ko ik gadu TV tiešraidē vēro ap 500 miljoniem cilvēku.