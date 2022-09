'Lauku sētu' pirmā pamet 40 gadus vecā talseniece Kira

"Lauku sētā" Dekšārēs sākās pirmā darba nedēļa ar starta summu 5000 eiro un smagu darbu – vecā šķūņa nojaukšanu, par kuru bija iespēja nopelnīt papildus 500 eiro. Motivācija ir liela, tāpat kā vēlme sevi pierādīt. Tomēr viens dalībnieks šovu pameta – tā bija kasiere Kira Arhipova no Talsiem.

Pirmajā nedēļā par darbu vadītāju tiek iecelta Eva. Viņas vēlme parādīt savas pozīcijas bija tik strikta, ka viņa kļuva valdonīga, kas pārējiem nepatika. Strīds starp Evu un Modri izauga tādā apmērā, ka viens otru apsaukāja nesmukos vārdos. Izskanēja arī citi pārmetumi Evas virzienā, piemēram, par to, ka viņa haotiski sadala darbus.

Tomēr Evai no šie apvainojumiem ne silts, ne auksts, viņa vienkārši tos neņēma vērā. Edgars, Modris, Kristaps un Armands izveidoja, kā viņi paši to nosauc, "lohu kompāniju", un sprieda par dažādiem scenārijiem izbalsošanā, kuru pamatā – vēlme tikt vaļā no Evas.

Par nedēļas sliņķi tiek paziņota Kira, kurai pašai tas ir pārsteigums. Uz sliņķu un izbalsoto sola sēdās Eva un Kira, un pupiņu šķirošanā veiklāka bija Eva. Abas dāmas emocionāli turējās, tomēr beigās asaras bira pār vaigiem. Kira pameta "Lauku sētu".

Foto: Publicitātes foto

Piesakoties šovam, Kira Arhipova par sevi teica: "Esmu es pati. Neklausos citu viedoklī, dzīvoju savu dzīvi. Ja kāds par mani baumos, laidīšu gar ausi," – tas visvairāk raksturo 40 gadus veco Kiru. Optimiste ar pozitīvu skatu uz dzīvi, tomēr savas patiesās emocijas nepauž uz āru, jo ikdienas darbs kasieres amatā iemācījis tās paturēt pie sevis. Kira ir apmierināta ar sevi: "Man viss sevī patīk. Man taču jāsadzīvo ar sevi." Kiras sapnis ir aizceļot uz Gruziju, kur dzīvo viņas māsa, bet Kira nekad nav ceļojusi. Viņa prot visus lauku darbus, tomēr uzskata, ka eksistē vīriešu un sieviešu darbi. "Sievišķīgai sievietei nav jāuzvedas kā vīrietim!" Kirai patīk arī pucēties, un nekad no mājas neiziet bez auskariem. Viņai ir arī spēcīga emocionālā puse — gan jaunībā dzeju rakstījusi, gan spēj intuitīvi sajust ezotērisko pasauli.