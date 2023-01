Miljardierim Mērdokam pēc šķiršanās no sievas pie sāniem jauna draudzene

Mediju magnāts, 91 gadu vecais miljardieris Ruperts Mērdoks pērnā gada vasarā šķīrās no savas ceturtās sievas, modeles Džerijas Holas. Nu pazīstamais kungs manīts blakus citai dāmai, amerikāņu kantrīmūziķa Čestera Smita atraitnei, ziņo tabloīds "Mail Online".

Nepilnu pusgadu pēc šķiršanās no Džerijas Holas miljardieris Mērdoks nebūt nav viens un vientuļš. Paparaci fotogrāfi viņu "pieķēruši" saulainajā Barbadosā, kur 91 gadu vecais kungs bauda atvaļinājumu. Turp viņš devies kopā ar 66 gadus veco Annu Lesliju Smitu – viņa ir izbijusi policijas kapelāne un sieva mūziķim Česteram Smitam, kurš sirdslēkmes dēļ devās mūžībā 2008. gadā 78 gadu vecumā.

Kā vēsta "Mail Online", Mērdoks ar Smitu iepazinušies pērnā gada novembrī, un šobrīd abi viesojas Karību reģionā pie cita miljardiera – Entonija Bamforda –, kurš Mērdoku ielūdzis pie sevis.

Pāris laiku pavada Barbadosas pludmalē, kur sauļojas un atpūšas.

Mērdoka jaunajai draudzenei savulaik piederēja televīzijas un radio stacijas Kalifornijā, bet pēc tam viņa sev atklāja Dievu un, kā izteikusies pati, pasaulīgās lietas viņai kļuvušas bezjēdzīgas. Smita bijusi ētera personība kādā kristīgajā radiostacijā, taču lielāko atpazīstamību Amerikā ieguva kā sieva kantrīmūziķim Smitam.

Savukārt Mērdokam aiz muguras ir četras laulības, no kurām pēdējā ilga piecus gadus. Šķiršanās bijusi Džerijas Holas iniciatīva.

Austrālietis Mērdoks ir viens no pasaules bagātākajiem cilvēkiem. Saskaņā ar žurnāla "Forbes" ziņām austrālieša Mērdoka bagātības apjoms pārsniedz 17 miljardus ASV dolāru. Mērdokam ir īpašuma daļas telekanāla "Fox News" un laikraksta "Wall Street Journal" māteskompānijās.

Viņa varenā globālā mediju impērija ietver arī laikrakstu "New York Post", Londonas avīzi "The Times" un britu tabloīdu "The Sun".