Mūziķis Valters Pūce aizgājis no bērnu mātes un ir kopā ar daiļu kolēģi

Grupas "Dagamba" līderis Valters Pūce jau kādu laiku ir kopā ar grupas jauno dalībnieci – kontrabasisti Alisi Broku. Abi pēdējā laikā bieži redzami kopā dažādos publiskos pasākumos, šonedēļ ziņo dzīvesstila žurnāls "Privātā Dzīve".

Jau kādu laiku komponistu pasākumos pavada ne vairs ilggadējā draudzene un bērnu māte Ilva Lazda, bet gan mūziķe Alise Broka (attēlā).

"Ir šis tas pamainījies, bet šobrīd nevēlos neko vairāk stāstīt," par savu privāto dzīvi izdevumam skaidro mūziķis Valters Pūce.

Pūce un uztura speciāliste Ilva Lazda nebija precējušies, taču abi bija kopā apmēram 15 gadus, turklāt 2020. gada decembrī pasaulē nāca viņu otrais bērns – meita. Pirmā meita nu jau ir skolniece. Saskaņā ar Lazdas pausto, Pūce viņu pametis laikā, kad jaunākais bērns bija apmēram gadu vecs.

"Mēs ar Valteru neesam kopā jau vairāk nekā gadu. Par iemesliem lūgšu man nejautāt – esmu daudz laika un darba ieguldījusi savas pašcieņas un pašvērtējuma atjaunošanā, un vairs nevēlos pagātnes jautājumus celt gaisā," skaidro Lazda. Pūces noģīmis vairs nav ieraugāms viņas sociālo tīklu galerijās.

Alise Broka nāk no mūziķu vides. Kā raksta "Privātā Dzīve", pirmā satikšanās ar puišiem no "Dagambas" notikusi pirms četriem gadiem. Patlaban viņa ir viena no grupas mūziķu sastāva.