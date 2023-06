Pēc skandāla ar pamesto suni šovu zvaigzne Agrita vēršas pie sabiedrības

TV šova "Ģimene burkā" varone Agrita Bindra nedēļas nogalē vien uz īsu brīdi parādījās sociālajos tīklos, lai saviem sekotājiem nodotu vēstījumu, ka suņa Mailo skandāla kontekstā nevienam nav tiesību aizskart viņas bērnus. Tāpat Bindre "Instagram" "storijā" ierakstīja lakonisku ziņu: "Nekļūdās tas, kas neko nedara!"

"Pamestā suņa skandāls" sociālajos tīklos nav norimis, gluži otrādi – nedēļas nogalē portāls "la.lv" publicēja kontekstuālu papildinājumu saistībā ar notikušo. Dzīvnieku aizstāvju biedrības "Ķepu ķepā" pārstāve Gunita Bidere portālam atklājusi, ka pēc skandalozās sērijas par suņa atdošanu dzīvei pie ķēdes dzīvnieku uz patversmi atvedusi pati Agrita.

Šādu soli viņa spērusi bailēs no sabiedrības nosodījuma. Saskaņā ar patversmes teikto, Bindre suni atvedusi un atstājusi, pat ne "piecīti" neiedodot par Mailo barošanu.

Patversmē noskaidrojies, ka suns bijis bez dokumentiem un bez mikročipa, lai gan Mailo suņu reģistrā ir atrodams. "Šī persona ir pārkāpusi Ministru kabineta 266. noteikumus un dzīvnieks pēdējo reizi vakcinēts pret trakumsērgu 2021. gadā, paņemot kā kucēnu, un tas nozīmē, ka veterinārārstu Mailo savā dzīvē vairs nav redzējis," portālam "la.lv" stāsta Bidere.

Saskaroties ar sabiedrības dusmām par neētisko rīcību pret dzīvnieku, pati šova zvaigzne savā "Instagram" kontā izteikusies lakoniski, sīkākos savas rīcības paskaidrojumos neiegrimstot. "Nekļūdās tikai tas, kas neko nedara! Jūs varat nesaprast mani, manu lēmumu, manu rīcību, bet nevienam nav nekādu tiesību aizskart manus bērnus," vēstīja Bindre. Vēlāk Bindre ievietoja pāris īsos video, kā kopā ar ģimeni spēlē "desas" un gatavo ēdienu āra apstākļos.

Visticamāk, viņa domājusi naida runu pret meitu Esteri, kurai TV šova ietvaros suņuks tika uzdāvināts 15. dzimšanas dienā. Divus gadus Mailo dzīvoja Bindru ģimenē Jelgavā, taču viņu neviens neaudzināja. Beigās suņuks ģimenei kļuva par nepanesamu nastu un saime izlēma to atdot pavirši pazīstamiem cilvēkiem laukos, kur Mailo tika piesiets pie ķēdes.

Pie ķēdes dzīvnieks aizvadīja apmēram nedēļu; šajā laikā ēterā iznāca sērija ar Bindru atvadīšanos no suņa. Pēc nonākšanas patversmē sunim tika konstatēti ievainojumi skausta rajonā, kas liekot domāt, ka "ķēde ir pa tiešo likta virsū uz kakla".

"Delfi" jau vēstīja, ka šova "Ģimene burkā" veidotāji suņa pamešanas sāgas iekļaušanu raidījumā skaidro kā problēmas izgaismošanu; šovs esot sabiedrības spogulis. "Esošajā situācijā filmēšanas komanda bija liecinieki sabiedrības problēmai ar ko saskaras daudzi cilvēki - atbildības trūkums saistībā par mājdzīvnieku. Mēs neesam vienaldzīgi un iestājamies par šo problēmu, nenoslaukot to zem paklāja, bet skaļi par to runājot un meklējot cilvēcīgus, pareizus risinājumus. Medija pienākums bieži vien ir atspoguļot lietas, kas var radīt rezonansi, nepatiku un sašutumu, bet tas liek mums aizdomāties par to, kas notiek mums apkārt, izkāpjot ārā no paša veidotiem burbuļiem," teikts paziņojumā," teikts radošās komandas paziņojumā.

Visbeidzot pirmdien televīzija portālam "Delfi" pavēstīja, ka tomēr pārtrauc sadarbību ar Bindru ģimeni. Par to plašāk lasāms šeit.