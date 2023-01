'Playboy' skaistulei bargs cietumsods par sava 'cukurtētuka' slepkavību

29 gadus vecai bijušajai "Playboy" modelei Kelsijai Tērnerei piespriests 10-25 gadu ilgs cietumsods par 71 gadus veca vīrieša nonāvēšanu pēc tam, kad viņš pārtraucis maksāt īri par savas draudzenes dzīvokli Lasvegasā, raksta "Mail Online".

Kelsija Tērnere savu līdzšinējo karjeru bija veidojusi erotiska satura materiālos, tostarp pozējusi slavenajiem "Playboy" un "Maxim" žurnāliem. Viņas karjera aprāvās 2019. gadā, kad Tērneri apsūdzēja 71 gadu vecā bērnu psihiatra Tomasa Bēršāra slepkavībā, kas notikusi uz tuksneša ceļa Nevadas štatā.

Kā izriet no apsūdzības materiāla, 2019. gada martā jaunā sieviete kopā ar savu tā brīža puisi noslepkavoja sirmgalvi, nositot viņu ar beisbola nūju un pēc tam līķi paslēpjot modeles mersedesa bagāžniekā.

Modeles aizstāvji pielietoja juridisko manevru Alforda lūgumu, kas nozīmē, ka apsūdzētā savu vainu neatzīst, taču atzīst, ka pierādījumu daudzums ir pietiekošs, lai novestu pie notiesājoša sprieduma. Būdama apsūdzēta otrās, nevis pirmās, pakāpes slepkavībā, Tērnere saņēmusi vieglāku sodu – viņai cietumā būs jāpavada no desmit līdz 25 gadiem. Modeles draugs jau pērn atzina, ka viņš nositis Bēršāru un palīdzējis slēpt līķi, un par to notiesāts no 18-45 gadiem ieslodzījumā.

Nogalinātais lielā mērā subsidēja skaistules dzīvi, tostarp ik mēnesi maksājot 3200 dolāru lielu īres naudu par dzīvokli Lasveagasā, kur modele dzīvojusi kopā ar draudzeni. Bērnu psihiatrs Bēršārs bijis Kalifornijā visai iecienīts ārsts, kurš arī pēc došanās pensijā turpināja strādāt četras dienas nedēļā. Viņš pēc iedabas bijis jautrs un dāsns cilvēks.

Nelaiķim bija arī ilgstoša dzīvesbiedre, ar kuru viņš bija kopā 17 gadus. Viņa kādā intervijā izteicās, ka Bēršārs "uzturējis Tērneri vairākus gadus".

Attiecības ar krietni jaunāko Tērneri viņam bijušas ilgstošas, un šajā laikā modele spējusi uzkrāt 300 tūkstošus dolāru. Izmeklētāji uzskata, ka starp abiem bijusi vienošanās par uzturnaudu. Tad piepeši maksājumi pārstāja pienākt, un Bēršārs no Kalifornijas devies uz Lasvegasu Nevadas štatā, lai pateiktu, ka vairs nevar segt viņas rēķinus. Tas izvērties strīdā.

Savai draudzenei vīrietis bija skaidrojis, ka viņam jādodas uz Lasvegasu, lai "nokārtotu attiecības ar to meli", taču atpakaļ Kalifornijā tā arī neatgriezās. Tērneres zilais mersedess tika atrasts pamests vienmuļa ceļa malā, tam ar akmeni bija izsists logs. Policija automašīnā atrada psihiatra līķi ar vardarbīgas nāves pazīmēm un jau drīz nonāca uz pēdām aizdomās turamajiem.

Tērnere un viņas draugs prāvā ilgstoši apgalvoja, ka slepkavībā vainīga Tērneres dzīvokļa biedrene Diāna Pena, nevis viņi. Sākotnēji arī viņai tika uzrādītas apsūdzības, taču vēlāk tiesa konstatēja, ka Penai ar noziegumu nav nekāda sakara.