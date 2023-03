Santa Bernāla negrasās maksāt eksvīram pietiesātos miljonus

Pēc piecu gadu tiesāšanās ar bijušo sievu Oļegs Fiļs nu svin uzvaru – tiesa spriedusi piedzīt no Santas Bernālas gandrīz divus miljonus eiro, atgriezt Fiļam divus luksusa auto un ekskluzīvas dārglietas. Sprieduma izpildei ir desmit dienas no brīža, kad tas stāsies spēkā, taču Bernāla noskaņota spriedumu pārsūdzēt Augstākajā tiesā, šonedēļ raksta žurnāls "Privātā Dzīve".

Saistībā ar Oļegam Fiļam labvēlīgo spriedumu, viņš un viņa pašreizējā draudzene Kristīne Valentīndienu svinējuši ilgāk nekā parasti. Bijušais baņķieris un savulaik visbagātākais cilvēks valstī "Privātajai Dzīvei" apstiprina – tiesā pierādīts, ka Santa bijusi tā, kuras dēļ izjuka pusotru gadu ilgusī laulība, viņa vīru krāpusi, turpinājusi tērēt Fiļa naudu jau tad, kad bija atradusi savu pašreizējo vīru Deividu Bernālu.

Kopdzīves laikā Santa izveidoja vīna bāru "Magnum" un atjaunoja savas dzimtas mājas "Pūkas", kurās saimnieko Bernālas tēvs. Līdz ar tiesas spriedumu ģimene šo māju zaudē.

Kamēr Fiļs ir apmierināts ar viņam labvēlīgo spriedumu, Bernāla ir sarūgtināta, bet nav noskaņota padoties – viņa Rīgas Apgabaltiesas spriedumu sola pārsūdzēt Augstākajā tiesā.

Žurnālam sieviete skaidro, ka nekad nav taisījusi karjeru uz vīra rēķina, un arī tagad dzīvē viss būtu labi, ja ne šīs tiesvedības. Bernāla tagad saka, ka viņai ir kauns, ka savulaik "iekritusi" uz tādu vīrieti kā Oļegs Fiļs.

"Visgrūtāk laikam man ir atzīt sev, savām meitām, vecākiem un citiem, ka varēju nonākt šādā situācijā. Ka apprecēju šo cilvēku, un tā bija mana izvēle. Ka klusēju, jo bija kauns atzīt to publiski. Ka esmu sieviete, kuru pazemo vīrietis, kas kontrolē visu un visus ar savu ietekmi un naudu. Ka tik ilgi to pieļāvu un negāju prom. Ka baidījos, jo man bija neērti, un nezināju, kā tikt galā ar to. Ka iekritu uz uzmanības apliecinājumiem, žilbinošu aplidošanu, dāvanām, vārdiem. Ka neskatījos tuvāk, jo bija tik viegli ļauties. Ka vientuļai divu bērnu mātei, kura bija pilnībā atdevusi sevi darbam, bija tik reibinoši tādi uzmanības apliecinājumi no vīrieša, kurš varētu dabūt jebko. Es, sieviete, kura pati sludināja visām Latvijas sievietēm žurnāla "Cosmopolitan" lappusēs par neatkarību, bezbailību un sieviešu spēku... Un pati tik drausmīgi kritu par upuri šādā situācijā un neatzinu to, bet turpināju smaidīt un teikt, ka viss ir lieliski, un nešķirties. Jo kauns, bailes, pazemojums..." – tā savu pagātni raksturo Bernāla.

Atgādinām, ka tobrīd Latvijas bagātākais cilvēks ar izdevuma "Cosmopolitan" galveno redaktori Santu Zāmueli apprecējās 2016. gada oktobrī, bet šķiršanās notika 2018. gada pavasarī.

