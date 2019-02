Lielā fināla priekšvakars. Ko par 'Supernovas' dalībniekiem runā Eiropā?

Sestdienas, 16. februāra, vakarā notiks Latvijas Televīzijas rīkotā autoru un izpildītāju konkursa "Supernova 2019" lielais fināls, kurā tiks izraudzīts Latvijas pārstāvis "Eirovīzijā". "Supernova" tiek vērota ne tikai teju pie katra Latvijas TV ekrāna, bet arī klēpjdatoros un citās ierīcēs visā Eiropā.

"Eirovīzijai" ir ļoti plašs fanu pulks, kas ik pavasari noskatās arī vairākas nacionālās atlases un neslēpj savas simpātijas par attiecīgo valstu pārstāvjiem. Kuri no "Supernovas" dalībniekiem ir apspriestākie un ko par Latvijas izredzēm saka "Eirovīzijas" fani?

Lielākajā "Eirovīzijas" fanu blogā "Wiwibloggs" publicētajā aptaujā jau kopš dziesmu publicēšanas līderpozīcijās atrodas Edgars Kreilis, aiz sevis atstājot Marku Rivu un "Double Faced Eels".

Pēc veiksmīgā uznāciena pusfinālā augstu tiek vērtētas arī dueta "Carousel" izredzes, un šobrīd viņi balsojumā atrodas trešajā vietā. Eiropieši gan uzsver, ka Edgara Kreiļa dziesma pārāk atgādina viņa pērnā gada dziesmu "Younger Days" un tā nav pārāk atmiņā paliekoša, lai gūtu jebkādus panākumus "Eirovīzijā".

Daudziem Eiropas faniem īpaši iecienīts mākslinieks ir Markus Riva un viņa cītīgie centieni nonākt uz "Eirovīzijas" skatuves tiek novērtēti arī ārpus Latvijas robežām. Neskatoties uz priekšnesuma un dziesmas kvalitāti, viņš var nešaubīgi paļauties uz fanu atbalstu, lai gan šoreiz daudzi norāda, ka dziesma nav gana spēcīga un uzvaras cienīga. Arī izloze nav Rivu lutinājusi, jo viņš "Supernovas" finālā uzstāsies pats pirmais.

Savukārt duetam "Carousel" esot izredzes noķert to klausītāju sirdis, kuri labprātāk gremdējas mierīgas mūzikas ritmos un skaņdarbam "That Night" esot līdzīga noskaņa kā Nīderlandes 2014. gada priekšnesumam "Calm After The Storm", kas ir viena no pēdējās desmitgades populārākajām "Eirovīzijas" dziesmām.

Lai gan Latvijā par teju galveno favorītu uzskata Samantu Tīnu un viņas dziesmu "Cutting The Wire", Eiropas fani vēl nekronē viņu par "Supernovas" uzvarētāju. Samantas dziesma Eiropai šķiet pārāk vienkārša trakajai "Eirovīzijas" skatuvei, un Eiropā viņa vēl nav iekarojusi tik lielu popularitāti kā, piemēram, Markus Riva, taču teju ikviens norāda uz Samantas lielisko vokālu.

Kopumā Latvijas izredzes šogad netiek vērtētas īpaši augstu, un, lai gan "Supernovas" uzvarētājs vēl jāzīlē, bukmeikeri jau steidz ievietot Latviju vienā no pēdējām vietām. Pieredze gan rāda, ka, pasākumam tuvojoties, prognozes mēdz mainīties, un te par piemēru varam ņemt kaut vai pērnā gada Kipras priekšnesumu, vai Lietuvas dziesmu, kurām sākumā tika prognozētas vietas vēl zemāk par Latvijas ieņemto pozīciju.