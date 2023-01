Par 'Eirovīziju' cīnās Markus Riva, Adriana Miglāne, Patrisha un citi

Dalībai Latvijas Televīzijas dziesmu konkursa "Supernova" pusfinālā žūrija izvēlējusies 15 dalībniekus, kuri 4. februārī tiešraidē sacentīsies par iekļūšanu finālā. Konkursa uzvarētājs, kuru noteiks žūrija un skatītāji fināla balsojumā 11. februārī, iegūs iespēju maijā pārstāvēt Latviju starptautiskajā Eirovīzijas dziesmu konkursā Liverpūlē, Lielbritānijā.

"Supernovu" arī šogad vadīs Ketija Šēnberga un Lauris Reiniks. Pusfinālā skatītājiem būs iespēja iepazīt dalībniekus un tiešraidē pirmoreiz novērtēt dziesmu izpildījumu, savukārt finālā – izvēlēties konkursa uzvarētāju. Gan pusfinālā, gan finālā vienlīdz nozīmīga būs skatītāju un žūrijas loma – labākie tiks noteikti skatītāju zvanu un īsziņu balsojuma un žūrijas balsojuma kopvērtējumā.

Konkursa "Supernova" 2023. gada pusfinālā iekļuvuši (alfabēta secībā):

"24. Avēnija" ar dziesmu "You Said" (mūzika un vārdi – Kārlis Grīnbergs un Ernests Vīgners)

Grupā spēkus apvienojuši divi jaunie mūziķi: Kārlis Grīnbergs, sitaminstrumentu trio "Brāļi Grīnbergi" vadītājs un dalībnieks, kā arī Vīgneru dinastijas turpinātājs Ernests Vīgners. Kārlis apgūst džeza bungu spēli Jāzepa Vītola Latvijas Mūzikas akadēmijas 1. kursā, Ernests – džeza klavieru spēli Jāzepa Mediņa Rīgas Mūzikas vidusskolas 4. kursā. Grupa darbību uzsāka 2022. gada augustā, kad prezentēja savu pirmo singlu "Meitene no pilsētas".

Adriana Miglāne – "Like I Wanna" (mūzika un vārdi – Adriana Miglāne, Darren Michaels un Martin Älenmark)

Adriāna teic, ka ir dziedātāja, māmiņa un vienkārši cilvēks, kuram patīk iedvesmot citus cilvēkus. Viņa dzied kopš trīs gadu vecuma, profesionāli sevi pierādījusi vairākos konkursos – ieguvusi 3. vietu Latvijas "X Faktors" pirmajā sezonā un bijusi fināliste konkursā "Lietuvas balsis 2019".

Alise Haijima – "Tricky" (mūzika un vārdi – Alise Haijima)

Alise dzimusi japāņa un latvietes ģimenē, līdz 11 gadu vecumam dzīvojusi Japānā, kur, izpildot karaoki, atklājusi savas dziedāšanas prasmes. Latvijā dzīvo kopš 2009. gada. Dziedājusi vokālajā studijā "Aprīļa pilieni", ieguvusi godalgotas vietas mūzikas konkursos – 2. vietu "Baltic Voice 2016", 1. vietu "Nida Intercomm 2015", 1. vietu "Klaipeda 2017", bijusi Latvijas "X Faktors" pirmās sezonas fināliste.

Artūrs Hatti – "Love Vibes" (mūzika un vārdi – Agnese Rozniece, Matīss Repsis, Karlīne Anna Ērgle, Toms Kalderauskis, Baiba Ozoliņa)

Artūrs Hatti (īstajā vārdā Artūrs Dominiks Hatuļevs) ir 24 gadus jauns mūziķis, kurš dzied kopš bērnības, bet profesionāli – vien nepilnus trīs gadus. Pirms diviem gadiem Artūrs uzsāka sadarbību ar Reiku, abi kopīgi radījuši četras dziesmas un videoklipus. 2022. gada nogalē Artūrs izdeva singlu "Love Vibes", kas tika sarakstīts "Zvaigznāja" mūzikas nometnē. Mūziķa sapnis ir pārstāvēt Latviju Eirovīzijas finālā. 2023. gadā Artūrs plāno izdot vairākus singlus, kā arī savu debijas albumu.

Avéi – "Let Me Go" (mūzika – Raitis Aukšmuksts un Ieva Kudlāne, vārdi – Daniela Brilovska, Ieva Kudlāne un Raitis Aukšmuksts)

Avéi teic, ka mūziku viņai mamma un omīte iedziedājušas šūpulī. Mācījusies mūzikas skolā un vokālajā studijā "Pigoriņi", piedalījusies konkursos "Balss pavēlnieks" un "X Faktors". Nometnē "RIGaLIVE" guvusi iedvesmu un pārliecību darīt to, kas visvairāk patīk.

"Inspo" – "Sway" (mūzika – Aivars Lietaunieks, vārdi – Nadīna Stirniniece un Aivars Lietaunieks)

Grupu 2020. gadā izveidoja Aivars Lietaunieks, pēc dažu singlu izdošanas 2021. gadā Aivaram pievienojās Nadīna Stirniniece, un tika ierakstīts pirmais EP "Space Between". Ar dziesmu "A Happy Place" grupa debitēja 2022. gada konkursā "Supernova", fināla balsojumā iegūstot 8. vietu. 2022. gadā grupa aktīvi koncertēja un izdeva otro albumu "Duality", kas ietver arī dziesmas latviešu valodā un sadarbības ar Latvijā populāriem māksliniekiem – grupu "Sub Scriptum" un Undīni Balodi – grupas "The Sound Poets" čellisti.

Justs – "Stranger" (mūzika – Justs Sirmais, Weronika Maria Gabryelczyk un Uku Moldau, vārdi – Justs Sirmais un Weronika Maria Gabryelczyk)

Justs mūziķa karjeru sāka kā ielu muzikants, 2015. gadā pievienojās hip hop grupai "Gacho". 2016. gadā uzvarēja "Supernovā" un ar dziesmu "Heartbeat" pārstāvēja Latviju Eirovīzijā. No 2018. līdz 2021. gadam Justs studēja mūzikas producēšanu BIMM universitātē Lielbritānijā.

Katrine Miller – "Beaten Down" (mūzika un vārdi – Katrīne Millere un Andris Lūkins)

Katrine Miller ir latviešu izcelsmes dziedātāja, kura dzimusi un augusi Zviedrijā. Mūziķe debitēja "Supernovā" 2014. gadā, konkursā piedalījusies arī 2018. un 2019. gadā. Viens no plašāk izskanējušajiem skaņdarbiem mūziķes karjerā ir 2020. gadā tapusī dziesma "Laiks", kas sacerēta kopā ar grupu "Rock'n'Berries". Jaunākā Katrīnes un grupas "Rock'n'Berries" dziesma "Hei, mazā" tapa 2022. gadā kopdarbā ar leģendāro grupu "Odis".

Luīze – "You To Hold Me" (mūzika un vārdi – Luīze Vītola)

Luīze 2021. gadā absolvēja Ādažu mākslas un mūzikas skolu, kur mācījusies dziedāšanu pie Uģa Rozes. Šobrīd mācās Rīgas Doma kora skolā mūziklu dziedātāju novirzienā un dzied skolas gospeļkorī. Kopš bērnības piedalījusies vokālistu konkursos "Balss pavēlnieks", "Nāc sadziedāt" u.c. "You To Hold Me" ir Luīzes pirmā oriģināldziesma, kas nonākusi pie klausītājiem.

Markus Riva – "Forever" (mūzika un vārdi – Markus Riva)

Markus Riva ir mūziķis, televīzijas raidījumu vadītājs, modelis un DJ, filmējies seriālos un kino projektos. Izdevis mūzikas albumus latviešu, angļu, krievu un ukraiņu valodā, ieguvis apbalvojumus mūzikas konkursos Latvijā, Ukrainā, Krievijā un Kazahstānā. Vairākkārt piedalījies Eirovīzijas nacionālajā atlasē – konkursā "Supernova".

Patrisha – "Hush" (mūzika – Patrīcija Ksenija Cuprijanoviča, Krists Indrišonoks, Nanna Prip Pedersen, Rūdolfs Budze, vārdi – Krists Indrišonoks, Nanna Prip Pedersen, Rūdolfs Budze, Jūlijs Melngailis)

Patrisha (īstajā vārdā Patrīcija Ksenija Cuprijanoviča) dzied kopš bērnības, apmeklējusi radošo bērnu un jauniešu studiju "Zvaigžņu sala" un piedalījusies vairāk nekā sešdesmit vokālistu konkursos Latvijā un ārvalstīs. 2016. gadā Ukrainas konkursā "Молода Галичина" izcīnīja otro vietu. 2019. gada sākumā Patrisha kļuva par pirmo mūziķi Latvijā, kas noslēgusi līgumu ar vienu no pasaulē lielākajām mūzikas izdevniecībām "Universal Music Group", kuras paspārnē izdoti vairāki singli un EP albums "Patrisha bija šeit". 2020. gadā mūziķe ieguva Mūzikas ierakstu gada balvu "Zelta Mikrofons" kategorijā "Labākā debija".

Raum – "Fake Love" (mūzika – Reinis Straume, Daniel Levi Viinalass un Jānis Jačmenkins, vārdi – Reinis Straume un Daniel Levi Viinalass)

Raum (īstajā vārdā Reinis Straume) ir mūziķis un dziesmu autors, kura singli "Laimīgāks", "Jumts brauc" u.c. ieņēma augstas vietas Latvijas vadošo radiostaciju topos 2021. un 2022. gadā. Ar dziesmu "Plans" Raum 2022. gadā iekļuva "Supernovas" finālā. Mūziķis vairākus gadus bijis viens no grupas "Double Faced Eels" vadošajiem dalībniekiem, kā arī mūzikas un tekstu autors. RAUM ir pirmais latviešu izpildītājs, kurš parakstījis līgumu ar mūzikas ierakstu kompāniju "Warner Music Baltics".

Saule – "Finally Happy" (mūzika – Krišjānis Suntažs un Rolands Priverts, vārdi – Krišjānis Suntažs)

Saule (īstajā vārdā Krišjānis Suntažs) ir jauns mūziķis, kurš vēlas sevi pieteikt Latvijas mūzikā. Kopā ar producentu Rolandu Privertu gatavo pirmo albumu, kura vēstnesis ir "Supernovai" pieteiktā dziesma "Finally Happy".

"Sudden Lights" – "Aijā" (mūzika – Andrejs Reinis Zitmanis, Kārlis Vārtiņš, Kārlis Matīss Zitmanis un Mārtiņš Matīss Zemītis, vārdi – Andrejs Reinis Zitmanis)

"Sudden Lights" pašu rakstītajā mūzikā dominē poproka stilistika, kas papildināta ar nedaudz alternatīvu noskaņu. Kopš dibināšanas grupa ir izdevusi trīs albumus – "Priekšpilsētas" (2017.), "Vislabāk ir tur, kur manis nav" (2019.) un "Miljards vasaru" (2022.). 2022. gadu grupa aizvadīja aktīvā koncertdzīvē – uzstājās lielākajos Latvijas festivālos un devās koncerttūrē. Aizsāktas arī jaunas muzikālas sadarbības ar reperi Zeļģi un noslēpumaino ZeBreni.

Toms Kalderauskis – "When It All Falls" (mūzika – Julianna Tīruma un Toms Kalderauskis, vārdi – Julianna Tīruma)

Toms plašākai sabiedrībai sevi pieteica 2017. gada konkursā "Supernova", kopā izdevis septiņus singlus, piedalījies dažādos muzikālā teātra projektos: "RENT", "Kaupēn, mans mīļais", "Zvaigznes bērns", "Agrā rūsa" u.c. Šobrīd iedzied muzikālo pavadījumu seriāliem un bērnu animācijas filmām.

Visas pusfināla dziesmas vienkopus klausāmas šeit.

Dziesmu un izpildītāju iekļūšanu konkursa "Supernova" pusfinālā noteica LTV izvēlētā žūrija, kurā ir Latvijas mūzikas industrijas, pasākumu jomas un televīzijas pārstāvji, kā arī ārvalstu profesionāļi. Drošības apsvērumu dēļ arī šogad LTV žūrijas pārstāvju vārdus atklās tikai pēc starptautiskā Eirovīzijas dziesmu konkursa maijā. "Supernovas" pusfināls – 4. februārī plkst. 21.10 LTV1 un REplay.lv.