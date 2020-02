Video: Kā 'Eirovīzijas' ārvalstu fani reaģē uz Samantas Tīnas dziesmu

Starptautiskajam dziesmu festivālam "Eirovīzija 2020" gatavojas visā pasaulē. Konkursam ir prāvs fanu pulks, un ik gadu katras valsts deleģēto pārstāvi naski analizē arī viņi.

Mirkli pēc Samantas Tīnas triumfa vietējā konkursā "Supernova 2020" sestdien analīzi par viņas sniegumu piedāvāja interneta kopiena "Wiwibloggs", divu cilvēku sastāvā vērojot Samantas uzstāšanos ar dziesmu "Still Breathing".

Eksperti sākumā slavēja Samantas Tīnas skatuvisko šarmu, uzmanību vēršot arī dziedātājas matu griezumam. Viņa esot sieviete ar personību, neatkarīgi no tā, kur iet un ko dara, norāda skatītāji.

Sākoties skaņdarbam, viņi konstatēja, ka "Still Breathing" esot tāds kā stilu mikslis – dziesmā saklausāmas gan repa, gan metālmūzikas notis.

Dziesmai tuvojoties kulminācijai, ārzemju fani iesaucās: "Jā! Tas nu tiešām ir šovs!" Abi slavēja Samantas Tīnas balss dotumus, proti, viņai ļoti viegli sanāk arvien skaļāk un skaļāk modulēt priekšnesumu. "Viņa ir fantastiska," secina eksperti. Samanta un viņas dziesma esot neticami enerģiska.

Video analīzē klausītāji atzīst, ka "Still Breathing" nu pagalam neesot dziesma viņu gaumē un no brīvas gribas viņi to nesteigtos lejuplādēt, taču dziesmai esot lielas izredzes gūt atbalstu "Eirovīzijas" skatītāju vidū. Dzirdīgas ausis Samanta noteikti atradīšot.

Pilnu analīzi klausies šeit:

Tikmēr pašmāju mūzikas eksperti aģentūrai LETA pauduši viedokli par Samantas Tīnas dziesmas piemērotību lielajam festivālam. Viņas trumpis būs jaudīgā balss un skaļais priekšnesum, pauda mūzikas grupas "Triānas parks" soliste Agnese Rakovska.

Viņa norādīja, ka Samanta Tīna uzstājās ar ekspresīvu priekšnesumu, kam ir sava auditorija. "Saka, ka Eirovīzija ir šovs un tā skatuve ir jāuzspridzina, bet ir piemēri, kas par to neliecina," uzsvēra Rakovska, piebilstot, ka Samanta Tīna uz skatuves ir sen, tāpēc pauda arī pārliecību, ka dziedātāja zinās, ko darīt.

Kā atzīmēja Rakovska, Eirovīzijas dziesmai jābūt radio draudzīgai, kas būs dzīvotspējīga. Viņa uzsvēra, ka nedrīkst aizmirst, ka Eirovīzija tomēr ir dziesmu konkurss, tāpēc svarīgi, ka "dziesma dzīvo, kad konkurss ir jau beidzies".

Tāpat viņa norādīja, ka ir muļķīgi prognozēt nākotni, jo "neviens nezina, kāda ir Eirovīzijas formula". Vienlaikus Rakovska pauda cerību, ka nākotnē "Supernovā" dzirdēs kaut ko oriģinālu. Dziedātāja arī uzsvēra, ka konkursā nepieciešams turpināt iesākto kursu, kurā meklē moderno un jaunrades jaunās vēsmas.

Arī mūziķis, ģitārists Kaspars Zemītis uzskata, ka "Supernova 2020" uzvarētāja Samanta Tīna šogad izcēlās ar savu spilgto uzstāšanos un spēcīgo balsi.

Viņš uzsvēra, ka Samanta Tīna bija spilgta un pārliecinoša, līdz ar to mūziķis pauda cerību, ka viņa būs īstā izvēle Eirovīzijas skatuvei.

Zemītis pauda prieku, ka šoreiz "Supernovā" varēja balsot tikai tauta, līdz ar to balsojumā atspoguļojās, ko cilvēki paši grib redzēt uz lielās skatuves konkursā.

Tāpat mūziķis atzīmēja, ka Samanta Tīna "trāpīja ar savu spilgtumu". "Mēs jau zinām, ka Eirovīzijai nepieciešams spilgtums, kas aizķer, rada trakumu un veido šovu," viņš teica.

Zemītis atgādināja, ka Eirovīzijai ir nepieciešams tāds dziedātājs, kurš spēj pārvaldīt savu balsi. Pēc viņa sacītā, Samantai Tīnai ir spēcīga vokālā pieredze, kas nodrošinās to, ka viņa nesabīsies, uzejot uz Eirovīzijas skatuves.

"Delfi" jau vēstīja, ka vietējā "Eirovīzijas" dziesmu atlasē "Supernova" uzvaras laurus plūca Samanta Tīna. Uzvarētāju šogad noteica tikai skatītāji, par savu favorītu balsojot telefoniski un internetā. "Eirovīzijas" konkurss maijā notiks Roterdamā, Nīderlandē.