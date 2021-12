16 gadus filmētā 'Grejas anatomija' atgriežas ar jaunām sērijām

"Grejas anatomija" ir viens no iecienātākajiem televīzijas seriāliem pasaulē. 16 gadu laikā pārraidītas 17 sezonas, kā arī sekots līdzi varoņu gaitām 363 sērijās. To sižets iedvesmo cilvēkus visā pasaulē, motivē un ietver dzīves mācības, ko teju katrs var izmantot arī savā ikdienā. Seriāla jaunāko sezonu no 5. decembra arī Latvijas skatītāji varēs redzēt kanālā "Fox Life".

Lai arī daudziem šoviem ir grūti noturēties ēterā ilgāk par sezonu vai divām, "Grejas anatomija" plūc laurus gadiem, un jau pavisam drīz televīzijas ekrānos nonāks pati jaunākā, 18. sezona. Tā nesīs jaunus pavērsienus un skatītājiem būs iespēja atgriezties iemīļotajā Sietlas Greisas slimnīcā un to spraigo notikumu virpulī.

Lielākā daļa kritiķu uzskata, ka seriāla veiksmes atslēga ir ziepju operas elementu sajaukums ar romantisku medicīnas drāmu. Ar diviem populāriem atvasinātiem seriāliem – "Privātā prakse" ("Private Practise") un "19. ugunsdzēsēju depo" ("Station 19"), piecām iegūtām "Emmy" balvām un miljoniem skatītāju visā pasaulē, seriāls un tā varoņi iemantojuši prāvu fanu pulku.

Kas neriskē, tas neizveido populāru seriālu

Šova producente Šonda Raimsa (Shonda Rhimes), kura kļuva pazīstama, veidojot seriālus ar brīnišķīgu aktieru ansambli un spēcīgiem sieviešu tēliem, gadu laikā fanus ir pārsteigusi. Proti, ne vienmēr katra sērija ir par drāmu, salkanu mīlestību un nesavtīgu ārstu darbu.

Raimsa "Grejas anatomijas" sezonās ir eksperimentējusi ar formātu, tādēļ tapušas netipiskas, bet ļoti interesantas sērijas. Viena no tām ir "Dziesma pēc dziesmas" ("Song Beneath the Song") – septītās sezonas muzikālā sērija, kurā varoņi izmēģina spēkus, dziedot un izpildot dažādu dziesmu kaverversijas. Lai arī šāda izvēle šokēja gan fanus, gan kritiķus, tā kļuvusi par vienu no šova iemīļotākajām un emocionālākajām sērijām pierādot, ka Šonda ir lieliska producente.

Taču tas nav viss – seriāla veidotāji nebaidās veidot arī drosmīgas un nepatīkamas sērijas. Ne tikai ar aviokatastrofām, sprādzieniem, masu apšaudēm, autoavārijām, strīdīgām tēmām un vairākām pārtrauktām kāzām. Producenti spēj "uzspiest uz jūtām", filmējot sērijas, kurās ievaino galvenos varoņus. Viena no tām – "Klusuma skaņa" ("The Sound of Silence"), kur vienai no pazīstamākajām varonēm, Mereditai Grejai (Elena Pompeo), uzbrūk kāds vīrietis un salauž žokli.

Skatītāji uzskata, ka tieši šādi momenti liek seriālu iemīlēt vēl vairāk, jo ir grūti nejust līdzi un nepārdzīvot par iemīļoto varoni. Iespējams, ka šāda veida sižeta pavērsieni un "neērtas" tēmas ir viena no "Grejas anatomijas" veiksmes atslēgām.

Mediķi gan televīzijas ekrānā, gan ārpus tā

Katrā no "Grejas anatomijā" attēlotajām situācijām varam iepazīt atšķirīgus cilvēkus, viņu personības un dzīvesstāstus. Arī varoņi, kuri koncentrējas uz karjeru un darbu, ir skatītāju iemīļoti. Galu galā – seriāls ir par mediķu un rezidentu nesavtīgo darbu un dažādām situācijām slimnīcā. Zīmīgi, ka filmēšanas laukumā atrodas arī profesionāli ārsti, kas pārliecinās, ka sērijās lieto īstos medicīniskos terminus un pareizi veido ainas. Taču operācijās izmanto gan govs orgānus, gan mākslīgās asinis. Tās sastāv no vistas taukiem un sarkanā želatīna.

Pat viena no šova galvenajām varonēm Bokī (Ketija C. Ana) ir ķirurga palīdze ārpus televīzijas ekrāna un piedalās dažādās operācijās. Lai arī seriālā viņa runā maz, šovā Ana ir jau no tā pašiem pirmsākumiem

Nenoliedzami, šim seriālam ir liela ietekme uz skatītājiem. Izrādās, ka pat kāda 10 gadus veca meitene veiksmīgi veikusi sirds masāžu savai mammai, kurai bija astmas lēkme. Pēcāk viņa atzina, ka, tieši skatoties "Grejas anatomiju", iegaumējusi pareizos procedūras soļus, lai izglābtu mammu.

Domājot par darbu un neatlaidību, kas jāiegulda, veidojot seriālu ar dažādām sižeta līnijām, varoņiem un medicīniskām situācijām, var secināt – ne visi tos spētu. Taču "Grejas anatomijas" radošā komanda vienmēr izcēlusies ne tikai ar interesantu stāstu radīšanu, bet arī svarīgu atziņu un kultūrai nozīmīgu jautājumu iekļaušanu seriālā.

Proti, vienā no sezonām, četras medicīnas ārstes, tostarp afroamerikāņu izcelsmes sirds ķirurģe un latīņu izcelsmes ortopēdijas ķirurģe, apsprieda neobjektivitāti un algu nevienlīdzību, salīdzinot ar vīriešiem. Tāpat seriālā ļoti plaši apspriesti mentālās veselības jautājumi, aborts, LGBTQ+ nozīme, alkoholisms, un, protams, Covid-19 pandēmijas sekas.

Tādā veidā seriāls vairākos gados ļoti veiksmīgi izmantojis savu platformu, lai runātu par sabiedrībā svarīgām, bet citreiz noklusētām tēmām.

Visam pāri – mīlestība

Romantiskās attiecības mēdz izjukt dažādu iemeslu dēļ, bet tas nenozīmē, ka dzīve ar to beidzas – ir jātic, ka atnāks kas cits, labāks. To parāda arī "Grejas anatomija", iemācot - ja īstais cilvēks vairs nav tev blakus, ej uz priekšu un neskaties pagātnē. Un šī dzīves mācība iedvesmo daudzus seriāla fanus.

Seriālā netrūkst dažādu romantisku un arī skumju brīžu. Centrā, protams, divu galveno varoņu - Mereditas un Dereka (Patriks Dempsijs), ilgā un dažu brīdi sāpīgā mīlestība. Sākot no grūtā un neveiklā sākuma un šķiršanās brīžiem, līdz pat bildinājumam liftā un sirdi postošajam noslēgumam, šo uzskata par vienu no skaistākajiem un emocionālākajiem mīlas stāstiem televīzijas šovu vēsturē.

Interesanti, ka Dereka bildinājums liftā nebija nejaušs, jo fani jau zina, ka tieši tā vieta ir Sietlas slimnīcas gan šķiršanās, gan salabšanas un strīdu epicentrs, kurā varoņi visbiežāk risina savas problēmas.

Taču stāsts ir ne tikai par romantiskām attiecībām. Proti, šova laikā ļoti spilgti parādīts, cik liela nozīme ir draudzībai un atbalstam. Tieši Mereditas un Kristīnas attiecības, komandas darbs un brīnišķīgā saikne parādīja - tava īstā un vienīgā "persona" var būt arī tava sirdsdraudzene.