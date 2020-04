Ar pašmāju aktieriem tapis 'episks' tuvplānu TV seriāls 'Visi mājās'

Jau jaunnedēļ pie skatītājiem nonāks pirmais tuvplānu seriāls "#VisiMājās", ko ārkārtas apstākļos radījis kanāls TV3 sadarbībā ar videoplatformu "Go3".

Pirmo reizi Latvijā skatītājiem tiks piedāvāts tuvplānu seriāls "#VisiMājās", kas top komandai atrodoties pat tālāk par 2 metriem vienam no otra – aktieru, operatoru, režisoru un visasfilmēšanas komandas darbs norisinās attālināti.

Veidojot seriālu jaunā formātā, aktierim nākas iejusties vairākās lomās vienlaikus – gan operatora, gan grima mākslinieka un stilista,un pat režisora, nosaucot projektu par episku, portālu "Delfi" informēja TV3.

Seriāla filmēšana norisinās aktieru ikdienas vidē – dzīvoklī, lauku mājasgarāžā, automašīnā un citur.

Tuvplānu seriālā "#VisiMājās" piedalīsies jau skatītāju iepazītie un iemīļotie aktieri - ElīnaVāne, Nauris Brikmanis, Andris Bulis, Ainārs Ančevskis, Lelde Dreimane un Ieva Puķe. Seriāla režisors ir Māris Martinsons.

Seriāla varoņi atklās daudzas humorpilnas situācijas, kuras piedzīvojam, esot pašizolācijas apstākļos un aicinās arī skatītājus tās ieraudzīt no komiskās puses.

Mājmācības stundas ar bērniem, attiecību peripetijas, iepirkšanās internetā, neziņa par to, kas sagaida – šie un vēl daudzi citi jautājumi ir aktuāli ik vienam pasaulē, un tāpat arī seriāla "#VisiMājās" tēliem.

Seriāls TV3 ēterā būs redzams no 11. maija pirmdienās plkst. 21:05, bet no 4. maija to varēs skatīties video platformā "Go3".

"Šis ir ātrāk radītais seriāls TV3 vēsturē. Kopš 12.marta, kad liela daļa Latvijas sāka strādāt attālināti, mūs nelika mierā doma par šī īpašā un citādā laika iemūžināšanu," skaidro TV3 grupas programmu direktore Gita Pētersone.