Ceļošanas šovā startēs Skulte, Strads, Amuna un Lieckalniņa

Ar trakām dēkām un neaizmirstamiem piedzīvojumiem kanālā 360TV atgriežas ceļojumu šovs "Četri uz koferiem", kurā sabiedrībā zināmas sejas ne tikai sacenšas par labākā ceļotāja titulu, bet arī iepazīst viens otru un Portugāli, Šveici, kā arī Spānijai piederošo Tenerifes salu.

Pirmajā braucienā uz Portugāli dosies kolorīta kompānija – seriālu un kino aktrise Evija Skulte un asprātīgais Valmieras teātra aktieris Imants Strads, kuriem pievienosies šova iepriekšējās sezonas uzvarētāji – drag-queen Amuna Davis un attiecību speciāliste Anna Lieckalniņa.

Lai arī sākotnēji var šķist, ka kompānija nolasījusies visai harmoniska, tomēr bez asumiņiem neiztikt – būs gan prieka, gan niknuma asaras un negaidīti pārpratumi, kas eleganti mīsies ar jauniem iespaidiem, patiesu ceļotprieku un tūristu iecienītiem apskates objektiem, sola šova veidotāji.

Arī šajā sezonā noteikumi paliek nemainīgi: lai arī intereses un vēlmes katram ceļotājam krasi atšķirīgas, budžets 2000 eiro apmērā visiem viens. Vai ar to pietiks naktsmājām, transportam un maltītēm? Kura no slavenībām būs izplānojusi neizmirstamu izklaides programmu, bet kura tērēsies uz nebēdu, nedomājot par to, vai nauda pietiks arī parējām ceļojuma dienām? Un ko darīt, ja par uzvarētāju kļūst kāds, kurš to galu galā nemaz tik ļoti nav pelnījis?

"Četri uz koferiem" jau no 22. janvāra sestdienās plkst. 20:30 kanālā 360TV un visu diennakti portālā "1188Play".