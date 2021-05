Edgars Bāliņš: Uz ko Latvija var cerēt 'Eirovīzijas' otrajā pusfinālā

Šovakar piedzīvosim mirkli, ko gaidījām divus gadus - Latvija piedalās 65. "Eirovīzijas" dziesmu konkursā, un mēs turēsim īkšķus par Samantas Tīnas priekšnesumu.

Šovakar arī Latvijas skatītāji varēs izraudzīties savus favorītus un atdot balsi par sev tīkamāko dziesmu no otrā pusfināla. Kuri ir favorīti, kas paliks aiz strīpas un kā veiksies Latvijai? Portāls "Delfi" piedāvā ieskatu gaidāmajos šīvakara "Eirovīzijas" notikumos.

Vismaz pieciem dalībniekiem vieta finālā tiek solīta teju garantēti un, ja vien nenotiks kāda neparedzama neraža vai diskvalifikācija, tā arī notiks.

Kā pirmais jāizceļ Šveices pārstāvis Gjon's Tears, kurš – mums par nelaimi! – uzstāsies tieši pēc Samantas. Spēcīga dziesma, ko daudzi pamatoti salīdzina ar pērnā gada uzvarētāja dziesmu "Arcade", jo abiem skaņdarbiem pat ir kopīgs producents. Lieliska balss, spožs priekšnesums, bet ar to varētu nepietikt, lai uzvarētu sestdienas finālā, taču vieta finālā gan ir droša. Bulgārijas pārstāve Viktorija ar sapņaino dziesmu "Growing up is getting old" atkausēs miljoniem siržu visā Eiropā. Sestdienas fināls bez viņas nav iedomājams. Viktorijas priekšnesumā redzēsim gan krītošas smiltis, gan zvaigžņotām debesīm līdzīgu skatuvi, gan spilvenu ballītes apģērbs – tur katra nianse ir pārdomāta, lai ievestu Bulgāriju pirmajā desmitniekā arī sestdienas šovā. Covid-19 visvairāk izbojājis plānus Islandes komandai, jo īsi pirms lielajiem uznācieniem pozitīvu testu saņēmis viens no grupas dalībniekiem, un tas liegs Islandei uzstāties šīvakara pasākumā – tā vietā tiks pārraidīts viņu otrais mēģinājums. Labā ziņa ir tāda, ka arī tas bija pietiekoši jaudīgs, lai iekarotu skatītāju uzmanību, un iespējams, ka šis stāsts pat nostrādās viņiem par labu. Somijas dziesma tiek salīdzināta gan ar grupas "Linkin Park" dziesmām, gan ar Ungārijas 2018. gada ugunīgo numuru "Viszlát Nyár". Katrā ziņā viņu uzstāšanās ir ļoti enerģiska, skaļa un atmiņā paliekoša, domājams arī Latvija grupu "Blind Channel" apbalvos ar punktiem. Starp citu, pēdējo 30 gadu laikā Somija 'Eirovīzijas' pirmajā desmitniekā nonākusi tikai vienreiz – 2006. gadā, kad "Lordi" plūca uzvaras laurus. Diemžēl šis spēcīgais priekšnesums izskanēs tieši pirms Samantas Tīnas. "Eirovīzijas" apskatnieki spriež, ka Grieķijas priekšnesums ir līdz galam neizdevies un skatuves iespējas izmantotas neveikli, bet bukmeikeri domā pilnīgi pretējo, garantējot tai vietu sestdienas finālā. Stefānijas dziesma "Last Dance" ir Grieķijai raksturīgos deju ritmos, taču neizceļas ar izteiktu oriģinalitāti. Uz Atēnām nākamgad konkurss nedosies, taču par salīdzinoši augstu vietu pacīnīties ir Stefānijas spēkos. Redzēt pundurvalstiņu Sanmarīno starp konkursa favorītiem ir ļoti neierasts skats, jo tikai divreiz tā ir kvalificējusies lielajam finālam un var lepoties tikai ar 19. vietas sasniegšanu. Šogad gan par Sanmarīno pārstāvi Senhitu un viņas dziesmu "Adrenalina" runā daudz un pelnīti – viņai uz skatuves pievienosies arī pasaulslavenais reperis un producents "Flo Rida". Spēcīgs trumpis, bet vai vidējais "Eirovīzijas" skatītājs ir šī amerikāņu mākslinieka fans? Mirklī, kad ieskanas Portugāles pārstāvju pirmās notis, šķiet, ka uz skatuves uzkāpis pats "Eirovīzijas" čempions Salvadors Sobrāls ar savu leģendāro dziesmu, tomēr tā ir grupa "The Black Mamba" ar savu melnbalto priekšnesumu. Portugāle šogad neies izgudrot divriteni no jauna, bet "spēlēs savu spēli". Viņu izredzes ir krietni augušas tieši pēdējās nedēļas laikā un nu jau viņu netikšana finālā tiktu uzskatīta par negaidītu pārsteigumu. Jāatzīst, ka dziesmas klišejiskais piedziedājums ar kādu trešo klausīšanās reizi pielīp un arī žūrijai šis veikums varētu patikt. Serbijas pārstāve "Hurricane" ar dziesmu "Loco Loco" arī ir starp drošiem kandidātiem uz lielo finālu. Lai gan ne ar ko īpašu serbiete neizceļas uz citu dziesmu fona, viņas priekšnesums tiek papildināts ar zibošiem gaismu efektiem un arī fona ekrāni strādā 'viesuļvētrai' par labu. Visu cieņu, ja viņai gluži kā mēģinājumos izdosies noturēt balss toni, paralēli kustoties aktīvos deju ritmos. Tālāk jau kļūst interesantāk, jo pēdējās divas vietas finālā ir uz jautājuma zīmes. Teorētiski par favorītiem tiek uzskatītas Albānijas un Moldovas pārstāves, taču galvu ķīlā par viņu kvalificēšanos bukmeikeri neliek. Līdzīgi tiek vērtētas arī Austrijas solista un atraktīvā Dānijas dueta izredzes, un turpat aiz viņiem arī abas Baltijas valstis – Igaunija un Latvija. Cīņa būs spraiga un, visticamāk, tieši sniegums pusfināla koncertā noteiks pēdējos divus finālistus.

Čehijas, Gruzijas un Polijas izredzes šogad tiek vērtētas zemāk. Šo dziesmu laikā skatītāji var ieplānot uzkodu šķīvja un dzēriena trauka papildināšanu vai labierīcību apmeklējumu. Šie kungi neatstāj finālistu iespaidu un viņu sapnis šogad būs beidzies jau šovakar. Uzslavas vārdus gan noteikti ir pelnījuši visi trīs – galu galā ir pārvarēta nacionālā atlase, bet īpašas simpātijas Latvijas fanu vidū izpelnījās Čehijas pārstāvis, kurš nesen draudzīgā sarunā ar Samantu veiksmīgi un bez aizķeršanās izrunāja vārdu "pumperniķelis".

Latvijas izredzes uz iekļūšanu finālā nav tik spīdošas kā Aminatas gadījumā, taču nav arī tik bezcerīgas kā trīs iepriekšējos konkursos – veiksmīgs žūrijas balsojums un labs rezultāts šīvakara skatītāju balsojumā var ļaut Samantai pievienoties finālistiem. Jāatzīst gan, ka ne izloze mums ir veiksmīga, ne priekšnesums līdz galam izceļas uz pārējo dalībnieku fona, taču kaunēties mums šogad noteikti nevajadzētu. Samanta jau gadiem ir dzīvojusi šim vakaram un grūti iedomāties mākslinieku, kurš šobrīd spētu pārstāvēt Latviju tik pārliecinoši. Turam īkšķus, aicinām savus draugus ārzemēs nobalsot par Samantu un izbaudām šo popmūzikas svētku vakaru! Portāls "Delfi" otrā pusfināla laikā piedāvās teksta tiešraidi ar aktuālākajiem konkursa notikumiem, savukārt ceturtdien pulksten 14 "Eirovīzijas" tematu analizēsim raidījumā "Spried ar Delfi". "Eirovīzijas" otrais pusfināls norisināsies ceturtdienas vakarā pulksten 22 pēc Latvijas laika.