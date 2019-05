'Eirovīzijā' Telavivā šogad triumfē Nīderlande

Sestdienas, 18. maija, vakarā Telavivā, Izraēlā, tika aizvadīts 64. starptautiskā dziesmu konkursa "Eirovīzija" fināls, kurā uzvaras laurus plūca un savai valstij triumfu sarūpēja Nīderlandes pārstāvis Dankans Laurenss ar dziesmu "Arcade".

Finālā sacentās 26 valstu pārstāvji – desmit labākie no pirmā pusfināla, desmit otrā pusfināla uzvarētāji, kā arī tā dēvētā lielā piecinieka valstis un rīkotājvalsts Izraēla.

Finālā spēkiem mērojās dziedātāji no Maltas, Albānijas, Čehijas, Vācijas, Krievijas, Dānijas, Sanmarīno, Ziemeļmaķedonijas, Zviedrijas, Slovēnijas, Kipras, Nīderlandes, Grieķijas, Izraēlas, Norvēģijas, Lielbritānijas, Islandes, Igaunijas, Baltkrievijas, Azerbaidžānas, Francijas, Itālijas, Serbijas, Šveices, Austrālijas un Spānijas.

Saskaitot kopā visu "Eirovīzijas" dalībvalstu profesionāļu žūrijas un skatītāju balsojumu, uzvaras laurus ar 492 punktiem plūca Nīderlande. Otrajā vietā palika Itālija, bet trešo vietu ieņēma Krievija. Pēdējā vietā ar 16 punktiem palika Lielbritānija.

Latvijas žūrijas komisija maksimālo punktu skaitu šogad piešķīra Nīderlandes pārstāvim.

Latvijas skatītājiem šī gada "Eirovīzijas" fināls, iespējams, šķita mazāk interesants, jo mūsu pārstāvji grupa "Carousel" tajā nepiedalījās. Arī lietuviešiem neizdevās kvalificēties izšķirošajai cīņai, tomēr īkšķus varējām turēt par mūsu kaimiņvalsts Igaunijas pārstāvi Viktoru Kronu. Viņš kopvērtējumā ieguva 19. vietu.

Atgādinām, ka konkurss šogad notika Telavivā, Izraēlā, pateicoties dziedātājas Nettas triumfam pērn Lisabonā. Šogad konkursā kopumā sacentās mūziķi no 41 dalībvalsts.

Kā ierasts, notikumiem uz skatuves, kā arī spožākajiem viedokļiem un komentāriem tviterī ar tēmturi #Eirovīzija varēja sekot līdzi "Delfi" teksta tiešraidē kopā ar Edgaru Bāliņu. Tiešraides arhīvs izlasāms zem galerijas.

EIROVĪZIJA 2019: IZŠĶIROŠAIS FINĀLS

https://twitter.com/AgnijahFromSky/status/1129885207434334209

https://twitter.com/dianamfp/status/1129885269812011008

Nīderlande pārliecinoši uzvar, un bukmeikeriem jau atkal ir taisnība.

https://twitter.com/JanisWizard777/status/1129885132645654529

Zviedrija saņem 93 punktus, un šī gada uzvarētājs ir Nīderlande!

https://twitter.com/AKozlovska/status/1129884080609386496

https://twitter.com/FightTheFuture_/status/1129884100138029059

https://twitter.com/__kristine_h/status/1129884299791151109

Ziemeļmaķedonija saņem 58 punktus un neapsteidz Nīderlandi.

https://twitter.com/MrRobo19/status/1129883778783096835

Itālija izvirzās vadībā! Vēl jāgaida Nīderlandes punkti.

https://twitter.com/Vika0245/status/1129883566450577409

Krievija izvirzās vadībā, taču Sergejam diez vai izdosies uzvarēt šo pasākumu.

https://twitter.com/Oskarsfr/status/1129883124916248577

Norvēģija izvirzās vadībā, bet tikai uz mirkli

https://twitter.com/MrRobo19/status/1129882566931169281

https://twitter.com/Sawluks/status/1129882390233587714

Šogad "Eirovīzijā" notiek pilnīgi jauna balsošanas sistēma

Pamazām Nīderlande tuvojas uzvarai un jau ir pietuvojusies top 3.

https://twitter.com/HelenaTereze/status/1129881148748959744

https://twitter.com/Sanitasube/status/1129880815742128130

https://twitter.com/__kristine_h/status/1129880569079377923

Ļoti negaidīti pirmajā vietā joprojām ir Ziemeļmaķedonija.

https://twitter.com/laimoniic/status/1129880343874613254

https://twitter.com/shmigors/status/1129879893137928192

Latvija savus 12 punktus atdod Nīderlandei!

https://twitter.com/fog_frog/status/1129878556513853440

Pēc tvitera komentāriem spriežot, Latvijas fani gaida Islandes triumfu.

Bukmeikeru favorīts no Nīderlandes šobrīd ierindojas tikai piektajā vietā.

https://twitter.com/suncfunsungejs/status/1129877736074485760

https://twitter.com/DGFelton/status/1129876875210362881

https://twitter.com/Sawluks/status/1129876970211356673

https://twitter.com/AgnijahFromSky/status/1129877136452542466

Pēc 22 valstu balsojumiem pirmajā vietā ir Ziemeļmaķedonija, otrajā vietā – Zviedrija, bet trešajā vietā ierindojas Azerbaidžāna. Negaidīdi, bet tieši tāpēc "Eirovīzija" ir skaista!

https://twitter.com/MLuste/status/1129876189999443968

https://twitter.com/its_petrichor/status/1129876022659305473

https://twitter.com/tizliba/status/1129875568818905088

https://twitter.com/b1ack_math/status/1129875721835503622

Visi ir absolūtā nesapratnē - Ziemeļmaķedonija ir vadībā un visi iepriekšējie favorīti atpaliek. Viss gan mainīsies pēc skatītāju balsojuma.

Bukmeikeri Ziemeļmaķedoniju ierindo vien 15. vietā, bet žūrijas balsojumā stabila pirmā vieta!

https://twitter.com/__kristine_h/status/1129875073211539462

https://twitter.com/cactus_is_love/status/1129875073819717632

Pagaidām bez punktiem ir Vācija, Izraēla un Spānija. Sanmarīno viens punkts.

Patlaban pirmajā vietā izvirzījusies Itālija kopā ar Ziemeļmaķedoniju. Absolūts pārsteigums.

Negaidīti augstu izvirzījusies Ziemeļmaķedonija, un viņi saņem 12 punktus no Austrijas!

https://twitter.com/bembijs/status/1129874085901733890

Žūrijas balsojumi ir ļoti dažādi. 12 punktus dabūjusi gan Austrālija, gan Čehija, gan Nīderlande, gan Zviedrija.

https://twitter.com/zebiekste_Liega/status/1129873768573218818

https://twitter.com/AgnijahFromSky/status/1129873864404684800

https://twitter.com/__kristine_h/status/1129873568655958017

https://twitter.com/Roberts691/status/1129873619595735040

Rezultātu paziņošanā kā pirmais vadībā izvirzās Itālijas pārstāvis.

https://twitter.com/pluume31/status/1129872462039199753

Nīderlande iegūst pirmos 12 punktus, otros 12 punktus paņem Sergejs Lazarevs, bet trešā uzvara žūrijas balsojumā lido pie Itālijas!

https://twitter.com/eberhardin/status/1129872085776523266

https://twitter.com/archi_balds/status/1129871503649116160

Skatītāju balsojums ir noslēdzies! Šobrīd gaidīsim žūrijas vērtējumus no visām dalībvalsīm un pēc tam uzzināsim skatītāju balsojumu. Jau drīz uzzināsim nākamo "Eirovīzijas" uzvarētāju!

Tikmēr bukmeikeru prognozēs arvien pārliecinošāk vadībā izvirzās Nīderlandes pārstāvis. Otrajā vietā Šveices solists, bet trijnieku noslēdz Itālijas cerība. Vai Nīderlande triumfēs pēc vairāk nekā 40 gadu pārtraukuma? Ļoti iespējams

https://twitter.com/archi_balds/status/1129869776698957826

https://twitter.com/Marikatrons/status/1129869793929113600

https://twitter.com/Sawluks/status/1129869327677763591

https://twitter.com/AgnijahFromSky/status/1129869353325875200

https://twitter.com/AndisMizis/status/1129868945585057795

https://twitter.com/Marikatrons/status/1129869061452644353

Un beidzot tas, ko gaidīja daudzi – uz "Eirovīzijas" skatuves kāpj Madonna!

https://twitter.com/etanolisms/status/1129867834002214913

https://twitter.com/eedgars/status/1129866646368210945

https://twitter.com/Evita60581646/status/1129867279217430530

Uz skatuves kāpj pērnā gada uzvarētāja Netta ar savu jauno dziesmu.

https://twitter.com/undulis/status/1129865722748952577

https://twitter.com/KristineKismane/status/1129863045646303232

https://twitter.com/astrux_/status/1129863231386869761

https://twitter.com/archi_balds/status/1129863345111224320

https://twitter.com/shmigors/status/1129862281217626121

https://twitter.com/Kolliss/status/1129861429329367040

https://twitter.com/rozze/status/1129861679968342016

Izraēla pārsteidz ar izcilu šovu balsošanas starplaikā – uz skatuves iznāk vairāki mākslinieki, kas agrāk uzstājušies "Eirovīzijā" ar izciliem panākumiem.

https://twitter.com/shmigors/status/1129860247345082369

https://twitter.com/b1ack_math/status/1129859931555995648

https://twitter.com/KristaPapede/status/1129860037374033920

https://twitter.com/Perpetuja/status/1129859816816631814

https://twitter.com/KristineKismane/status/1129859490705285120

https://twitter.com/vita_vulgaris/status/1129859545289887750

https://twitter.com/etanolisms/status/1129859549744246786

https://twitter.com/SofijaDarka/status/1129858284633108483

https://twitter.com/christyu4/status/1129858296532426754

https://twitter.com/Laumaryn/status/1129857162119929856

Šobrīd balsojam no visa spēka un jau drīzumā gaidām Madonnas uznācienu!

https://twitter.com/robertomeloni/status/1129855961118773248

https://twitter.com/edgarsvilums1/status/1129855594733744130

https://twitter.com/KalvisBo/status/1129855711582793728

https://twitter.com/annijal/status/1129855000233095168

https://twitter.com/Marikatrons/status/1129854886076735493

https://twitter.com/Zvlkx/status/1129854925889036288

https://twitter.com/ViestursKancs/status/1129854311754850304

https://twitter.com/shmigors/status/1129854308365873152

Otra favorīte ir Keita Millere-Heidke no Austrālijas, kuras priekšnesums jau nodēvēts par iespaidīgāko "Eirovīzijas" vēsturē. "Madonna ar raganām", "operdziedātāja uz steroīdiem" – šie ir tikai daži no apzīmējumiem viņas neaizmirstamajam uznācienam. Bukmeikeri viņu pagaidām ievieto otrajā vietā, taču, ja kāds var apsteigt Nīderlandes pārstāvi, tad tā noteikti ir viņa. Pie tam Austrālijai ir ārkārtīgi veiksmīgs uzstāšanās numurs – Keita uzstājas pirmspēdējā.

https://twitter.com/EinarsJaunzems/status/1129853308187873281

https://twitter.com/shmigors/status/1129853034819915776

Uz skatuves kāpj šveicietis Luka Hanni. Viņa iespaidīgais deju hits "She Got Me" pavisam noteikti skanēs radiostacijās visā Eiropā, un nav izslēgts, ka šī regetona ritmos ieturētā dziesma iegūs vietu pirmajā trijniekā. Katrā ziņā šis pavisam noteikti ir pēdējo gadu labākais Šveices priekšnesums.

https://twitter.com/shmigors/status/1129851863413792783

https://twitter.com/vita_vulgaris/status/1129851727434457088

https://twitter.com/Perpetuja/status/1129851597310369792

https://twitter.com/Marikatrons/status/1129851412110880769

Itālijas pārstāvis Mahmuds uz skatuves kāps uzreiz pēc francūža un ar savu dziesmu "Soldi" arī būs viens no favorītiem uz pirmo piecinieku. Sliktas dziesmas Sanremo mūzikas festivālā neuzvar.

https://twitter.com/Skepse/status/1129850517889409026

https://twitter.com/Marta32086468/status/1129850052816637952

https://twitter.com/SigneAdamsone/status/1129850147695988737

Francijas dziedātājs Bilanam Hasani nevarētu sūdzēties par uzmanības trūkumu, un brīžiem šķiet, ka viņš pat tiek nedaudz lobēts no mediju puses. Viņš noteikti iegūs neviltotu LGBT kopienas uzmanību, un vieta desmitniekā ir puslīdz droša.

https://twitter.com/__kristine_h/status/1129849081751384065

Šī valsts allaž nepakautrējas investēt šovā, un šis gads nav izņēmums. Viņam prognozē vietu pirmajā desmitniekā, un mēs labi redzam, kāpēc.

https://twitter.com/Skepse/status/1129848859633573889

https://twitter.com/KristZii/status/1129848543416594432

https://twitter.com/ervains91/status/1129848396066566145

Kurš gaidīja Baltkrieviju finālā? Ja neskaita pašus baltkrievus – gandrīz neviens. Izcils panākums 16 gadus jaunajai dziedātājai Zenai, kura jau ir kļuvusi par nelielu nacionālo varoni.

https://twitter.com/MadaraN/status/1129847694506250243

https://twitter.com/Medne_Madara/status/1129847579028676608

https://twitter.com/TomassFinks/status/1129847619151437827

Jānovēl veiksmi mūsu kaimiņiem igauņiem! Lai arī cik šķībi Viktors Krons dziedātu, kaut kā viņš tomēr pamanījās iespraukties lielajā finālā. Cerams, ka balss nenotrīcēs arī finālā, citādi būs ārkārtīgi grūti tikt augstāk par 20. vietu. Uz Tallinu nākamgad nebrauksim.

Ja kāds var parūpēties par negaidītu pārsteigumu, tie notiekti ir iespaidīgie islandieši. Grupa "Hatari" jau visu nedēļu izcēlušies ar provokatīvu uzvedību, un viņu pusfināla šovs lika ieplest muti skatītājiem visā Eiropā. Vecāka gadagājuma skatītājiem būtu ieteicams tagad iziet no istabas. Tā visiem būs labāk.

https://twitter.com/Sawluks/status/1129844956997275649

https://twitter.com/ieva_w/status/1129845131211878400

https://twitter.com/MadaraN/status/1129845169610776576

https://twitter.com/Kukarane/status/1129844125547864067

https://twitter.com/fog_frog/status/1129844189758406662

Diemžēl, Lielbritānijā šo pasākumu neuztver pārāk nopietni, un ar īpaši labiem panākumiem šī valsts nav pēdējā laikā startējusi. Izņēmums nebūs arī šogad. Ja Mihaels Raiss iekļūs pirmajā divdesmitniekā, tā jau būs diezgan liela veiksme.

https://twitter.com/annijal/status/1129843847251595266

https://twitter.com/priekulis_/status/1129843034751995906

Norvēģija šogad sūta ļoti interesantu dziesmas konceptu. Popsīgs deju gabals tiek kombinēts ar sāmu tautai raksturīgajiem “joiku” dziedājumiem. It kā ar to vajadzētu pietikt finālam, bet domājams, ka visu seno sāmu Dievi un gari šobrīd nav īsti sajūsmā par to, ko viņi redz un dzird.

https://twitter.com/__kristine_h/status/1129842371326337026

https://twitter.com/pluume31/status/1129842464028856321

https://twitter.com/ervains91/status/1129841757573795842

Varam būt droši – nākamgad Izraēlā šis pasākums nenotiks. Līdzīgi kā Portugāle pirms gada un Ukraina vēl gadu pirms tam, mājnieki uz finālu atsūta diezgan vāju dziesmu. Labā ziņa ir tāda, ka viņš no "Eirovīzijas" ballītes mājās tiks visātrāk!

https://twitter.com/Kukarane/status/1129841711193231361

https://twitter.com/Perpetuja/status/1129841686916587520

Grieķija bija starp favorītiem savā pusfinālā un pelnīti iekļuva finālā. Uzticīgie "Eirovīzijas" fani vēl tīri labi atceras, ka 2005. gadā Grieķija uzvarēja ar Helenas Paparico dziesmu “My Number One”. Šogad tik labi neies, bet kaunēties grieķiem nevajadzētu – lieliska popdziesma!

https://twitter.com/MadaraN/status/1129840569239445509

https://twitter.com/piparpars/status/1129840617222213632

https://twitter.com/lagodman/status/1129840295552704512

https://twitter.com/Marikatrons/status/1129840455225626626

https://twitter.com/a_ziedone/status/1129839851874992134

Tas ir viņš – Dankans Laurencs! Visticamāk, tieši viņš plūks uzvaras laurus šajā konkursā, un ir liela iespēja, ka nākamgad mēs tiekamies Nīderlandē. Dziesma, kas noteikti patiks žūrijai, un arī skatītāji nepaliks vienaldzīgi pie šīs spēcīgās balādes.

Atceramies, ka daudz netrūka, lai šogad pasākums norisinātos Kiprā, jo pērn Kipra ieguva savu līdz šim augstāko – otro vietu. Kas interesanti – Tamta ir dzimusi un savu jaunību pavadījusi Gruzijā, kur 14 (!!) gadu vecumā arī apprecējusies un īsi pēc tam arī laidusi pasaulē meitu Anniju.

https://twitter.com/akrebeka/status/1129838911826595840

https://twitter.com/KristineStend/status/1129838364981645319

https://twitter.com/tonkenesetonks/status/1129838614513377282

https://twitter.com/juris_mucenieks/status/1129838440588226560

https://twitter.com/__kristine_h/status/1129838198513983490

https://twitter.com/juris_mucenieks/status/1129837851686907905

Slovēnijas duets Zala Kralj & Gašper Šantl ir pāris arī dzīvē. Kas interesanti –viņi iepazinās “Instagramā”. Lai gan dziesma “Sebi” ir slovēņu valodā, daudzi uzskata, ka šī dziesma varētu kļūt par “melno zirdziņu”. Slovēnijā noteikti šodien daudzi tur īkšķus par viņu vietējo “Donu un Lily”, bet Latvijas dīvāna eksperti viņus nodēvējuši par slovēņu “The XX”.

https://twitter.com/Sawluks/status/1129837554667261954

https://twitter.com/its_petrichor/status/1129837439399419904

https://twitter.com/KalvisBo/status/1129837383439065088

Vēl viens favorīts uz ļoti augstu vietu ir zviedrs Jons Lundviks ar savām gospeļu kora dāmām. Dziesma, kas pavisam noteikti patiks žūrijai un pieredzējušākajiem "Eirovīzijas" skatītājiem. Izcils izpildījums, pārliecinošs priekšnesums – Zviedrija vienmēr ir bijusi starp galvenajiem konkurentiem cīņā par uzvaru, un izņēmums nebūs arī šis gads.

https://twitter.com/mairitagurova/status/1129836349564039169

https://twitter.com/Sawluks/status/1129835705675538437

https://twitter.com/pluume31/status/1129835851012345863

https://twitter.com/Skepse/status/1129835860554387456

https://twitter.com/viedoklis2/status/1129835129055195137

Teorētiski Ziemeļmaķedonija piedalās pirmoreiz – jaunā nosaukuma dēļ. Vairs mums nenāksies balsojumā dzirdēt “former Yugoslavia Republica of Macedonia”. Varbūt kāds var aprēķināt, cik daudzas sekundes mēs šādi ieekonomējam?

https://twitter.com/Marikatrons/status/1129834707468865536

https://twitter.com/Perpetuja/status/1129834399586033664

https://twitter.com/KarstaTeja/status/1129834435082428416

Šķiet, ka Sanmarīno pārstāvja nonākšanu šodienas koncertā gaidīja tikai Toms Grēviņš, un šo varam uzskatīt par lielāko pārsteigumu no pirmā pusfināla.

https://twitter.com/linardsaboltins/status/1129833644514775040

https://twitter.com/CrazyKazlauskas/status/1129833414004215809

Dānijas pārstāve Leonora ne tikai tika finālā, bet arī cer tur izcīnīt vietu tuvu pirmajam desmitniekam. Uz neko augstāku cerēt gan nevarēs, bet vismaz daudziem šī dziesma paliks atmiņā kā vislīdzīgākā slavenajai dziesmai “Lemon Tree”.

https://twitter.com/DGFelton/status/1129832901518995456

https://twitter.com/skudzha/status/1129832562375954434

https://twitter.com/reeedani/status/1129832596681179137

https://twitter.com/CrazyKazlauskas/status/1129832379470811136

https://twitter.com/archi_balds/status/1129832423766802432

https://twitter.com/mr_veiss/status/1129832008740462593

https://twitter.com/divanaeksperti/status/1129832167209615362

Krievijas cerībai Sergejam Lazarevam īpaši nav noveicies ar starta numuru, jo viņš uz skatuves kāpj kā piektais – gluži tāpat kā mūsu "Carousel" to darīja otrajā pusfinālā.Lai gan bukmeikeru vērtējumā viņš ir nokrities uz pirmā desmitnieka beigām, nav šaubu, ka Sergejs ir viens no galvenajiem favorītiem skatītāju balsojumā. Mēs visi labi atceramies viņa izcilo šovu pusfinālā un atceramies, ka finālā balsot varēs visas valstis, un tas Krievijai var nākt par labu.

https://twitter.com/lagodman/status/1129831643353686018

https://twitter.com/Ugis_Seglins/status/1129831255913242625

https://twitter.com/__kristine_h/status/1129831322816585729

Lūk, klā arī pirmie kandidāti uz pēdējo vietu – Vācija! Šo dāmu izredzes šogad tiek vērtētas vispieticīgāk. Ja vēl nepaspējāt uztaisīt maizītes, šis ir ideāls brīdis, jo pēc tam sekos daudz labāki priekšnesumi. Starp citu, šī ir trešā reize, kad Vāciju "Eirovīzijā" pārstāv sieviešu duets.

https://twitter.com/fog_frog/status/1129830822201180160

https://twitter.com/Dakters1/status/1129830000474169344

https://twitter.com/lagodman/status/1129829952520642560

Kā trešā uz skatuves kāpj Čehija! Puišu grupa "Lake Malawi" ļoti droši pārvarēja pirmo pusfinālu un ar savu pozitīvo popdziesmiņu bija kā radīti šim pasākumam. Līdz šim vienīgā reize, kad Čehija neizgāzās "Eirovīzijā", bija pērn, kad dejojošais jaunietis Mikolas Josefs ieguva augsto sesto vietu. Šogad sestā vieta gan nebūs, taču pēdējie viņi noteikti nepaliks.

https://twitter.com/KristineKismane/status/1129829499644841985

https://twitter.com/Ugis_Seglins/status/1129829225580683267

Albāniju finālā pārstāv Jonida Maliki. Iespējams, tieši viņa pielika kāju priekšā "Carousel" izredzēm uz finālu, jo viņas tikšanu uz šodienas koncertu bukmeikeri vērtēja visai piesardzīgi.

https://twitter.com/lagodman/status/1129828333892640770

https://twitter.com/BBrichka/status/1129828133207719936

https://twitter.com/tizliba/status/1129828226992353282

Sākas cīņa par uzvaru! Pirmā uzstājas Maltas pārstāve. Maltā, lai tiktu uz "Eirovīziju", ir jāuzvar vietējā "X Faktorā", un tieši to veiksmīgi izdarījusi dziedātāja Mikela. Bukmeikeri spriež, ka viņa šovakar varētu pacīnīties par vietu pirmajā desmitniekā.

Arī finālā rezultātus veidos skatītāju balsojums un žūrijas vērtējums attiecībā 50 pret 50.

To, ka pārsteigumi "Eirovīzijā" šogad netrūkst, apliecināja arī pirmais pusfināls, kura laikā TV tiešraidē tika parādīts divu puišu skūpsts. Šie kadri ne tikai sajūsmināja, bet arī satrauca daudzus skatītājus. https://www.delfi.lv/izklaide/divaina-pasaule/sensacijas/sasutums-un-gaviles-eirovizijas-tiesraides-skatitajus-uzkurina-divu-viriesu-skupsts.d?id=51089789

Fināls pamazām ieskrienas. Uz skatuves skan popūrijs, kura pavadījumā uz skatuves iznāk visi dalībnieki. Jau tūlīt, tūlīt sāksies muzikālā cīņa.

https://twitter.com/__kristine_h/status/1129825820141326336

"Eirovīzijas" fināla tiešraidi LTV šovakar komentē Toms Grēviņš un Ketija Šēnberga.

https://twitter.com/__kristine_h/status/1129824853106855936

Konkursa krāšņo finālšovu, protams, atklāj pērnā gada uzvarētāja Netta.

https://twitter.com/TomassFinks/status/1129824480048627712

Jau pavisam drīz teksta tiešraidei pieslēgsies Edgars Bāliņš, kurš nupat TV tiešraidē viesojās LTV raidījumā-ekspertu diskusijā "Eirovīzijas formula".

Fināla šovā uzstāsies arī vairāki viesmākslinieki. Piemēram, leģendārā amerikāņu popzvaigzne Madonna.

Balsošana sāksies pēc tam, kad būs izskanējuši visi 26 priekšnesumi. Turklāt šovakar balsot varēs arī Latvijas skatītāji. Iespējams, daudziem šis fināls nešķitīs tik interesants, jo Latvija tajā netiek pārstāvēta. Taču varam turēt īkšķus par Igaunijas pārstāvi Viktoru Kronu. Arī "braļukām" lietuviešiem pusfinālā neizdevās iegūt ceļazīmi uz izšķirošo cīņu.

Konkursu šovakar atklās Malta. Savukārt noslēgs – Spānija.

Lūk, ko par finālu saka bukmeikeri. Viņu prognozēs jau labu laiku par galveno favorītu tiek uzskatīts Nīderlandes pārstāvis. Tāpat arī augsti panākumi tiek solīti Austrālijas dziedātājai. https://www.delfi.lv/izklaide/televizija/liriska-niderlande-pret-eterisko-australiju-kurs-triumfes-eirovizija.d?id=51103365

Lielais "Eirovīzijas" fināls ir klāt! Šovakar uz skatuves izskanēs 26 priekšnesumi.