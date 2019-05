'Eirovīzijas' lielais fināls. Teksta tiešraides arhīvs

Sestdienas, 18. maija, vakarā Telavivā, Izraēlā, norisinājās 64. starptautiskā dziesmu konkursa "Eirovīzija" lielais fināls, kurā par uzvaru sacentās 26 valstu pārstāvji.

Finālā sacentās dziedātāji no Maltas, Albānijas, Čehijas, Vācijas, Krievijas, Dānijas, Sanmarīno, Ziemeļmaķedonijas, Zviedrijas, Slovēnijas, Kipras, Nīderlandes, Grieķijas, Izraēlas, Norvēģijas, Lielbritānijas, Islandes, Igaunijas, Baltkrievijas, Azerbaidžānas, Francijas, Itālijas, Serbijas, Šveices, Austrālijas un Spānijas.

Lai gan Latvijas pārstāvji, tāpat kā Lietuvas, finālā nepiedalījās, izšķirošajai cīņai bija kvalificējies Igaunijas pārstāvis Viktors Krons, par kuru varējām turēt īkšķus.

Balsot par priekšnesumiem pēc to izskanēšanas varēja pilnīgi visas konkursa dalībvalstis, tostarp arī skatītāji no Latvijas. "Eirovīzijā" šogad piedalījās mūziķi no 41 valsts.

Fināla šovā bija vairāki pārsteigumi – uz skatuves kāpa amerikāņu popzvaigzne Madonna, Austrijas dziedātāja Končita Vursta, kura "Eirovīzijā" triumfēja 2014. gadā, un daudzi citi mākslinieki.

Portāls "Delfi" saviem lasītājiem piedāvāja notikumiem konkursa finālā sekot līdzi teksta tiešraidē kopā ar sociālo tīklu redaktoru, "Eirovīzijas" entuziastu Edgaru Bāliņu.