"Visu labu" - šo frāzi 7 gadu laikā esmu pateicis ~ 1092 reizes. Paldies par iespēju, par pieredzi, par piedzīvojumiem un piedzīvoto, bija feini ;) Visu labu, @tv3_latvia!

